Desde que arribó a la Argentina, Taylor Swift es el tema que está en boca de todos. Por un lado, sus seguidores eufóricos por ver en el estadio Monumental a la ídola del pop; por el otro, algunos no tan contentos con la actitud de la artista, quien bajó del avión en medio de un paraguas para que nadie la viera. Entre los que no están tan contentos, se encuentra Marcelo Tinelli.

El conductor del Bailando 2023 (América), abrió su programa de este miércoles con un picante comentario hacia la cantante estadounidense. Después de presentar al jurado, Marcelo mencionó que había mucha gente afuera del estudio porque no entran en el lugar. “¿No se podría haber agrandado un poco más? Porque acá al lado está la señora Mirtha Legrand, que no necesita tanto estudio”, le preguntó irónicamente a Federico Hoppe, a lo que él le respondió: “No, no pudimos ampliar más”.

Tras la respuesta del productor, el presentador comentó: “Estamos sold out. Es como los recitales de Taylor Swift. Me falta entrar a mí con un paraguas para que nadie me vea. Divina Taylor Swift en la llegada”, lanzó y agregó: “La banco, me encanta, pero digo... este es el país del dulce de leche, de Messi, de los abrazos, del cariño, del asado. Entrar con un paraguas para que no la vean...”.

Por su parte, Moria Casán dio su opinión. “Como Michael Jackson. Que raro ella con lo amplia y grosa que es, venga con esa historia de cubrirse. Tal vez llovía en ese momento”, comentó, de manera sarcástica. “No, si había un solazo. Yo estaba mirando la llegada de Taylor Swift”, sentenció.

