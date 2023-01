Paula Chaves y Pedro Alfonso: los recuerdos del comienzo de su noviazgo, sus peleas cotidianas y en qué cosas aprendieron a “hacer la vista gorda”

escuchar

CÓRDOBA.- Llevan 12 años juntos, tienen tres hijos -Olivia, de 9 años, Baltazar, de 6, y Filipa, de 2- y su primera convivencia fue, precisamente, en Villa Carlos Paz. Esta temporada, después de cuatro años, Paula Chaves volvió al escenario con Pedro Alfonso, su esposo y “novio eterno”; juntos protagonizan Un Plan Perfecto, acompañados por Romina Gaetani, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani, en el Teatro del Lago y con dos funciones diarias. La obra la dirige Carlos Olivieri y la producción es de Dabope (Ezequiel Corbo, Federico Hoppe y Chato Prada).

El romance de la pareja comenzó en 2010 en los pasillos de Ideas del Sur, cuando ella participaba de “Bailando por un sueño” y él era productor. Marcelo Tinelli fue el “celestino” que le hizo notar a ella que tenía un enamorado rondándola. La declaración fue ante miles de televidentes. Desde entonces, solo estuvieron separados algunos meses, y dos años después del nacimiento de Olivia, en 2014, se casaron con ella acompañándolos al altar.

El lugar elegido por Paula y Peter -como todos los conocen- para charlar con LA NACION es el Teatro del Lago, su “segundo hogar” en Carlos Paz. Ella cuenta que está “muy feliz” de haber vuelto a escena, aunque nunca dejó de “acompañar desde abajo” a su marido, “porque él siguió, no paró nunca”. “Más contenta me pone que es una comedia para todos, me llena el alma. Es un plan perfecto para nosotros, como el nombre de la obra. A veces venimos al teatro con nuestros hijos, aunque cuando empezamos con las dos funciones ya se volvió más difícil porque terminamos muy tarde. Nos encanta el verano acá”, cuenta Paula.

Paula y Peter coinciden en que “pegaron buena onda” con todo el elenco. Chaves comenta que tiene “charlas muy lindas” con Romina Gaetani y que le “encantó” conocer a Agustina Agazzani. “En la temporada se hacen vínculos que son profundos, porque se comparte mucho en poco tiempo”, agrega.

Paula dice que es más "estructurada" pero que aprendió a "relajarse".

-¿Cómo es trabajar con toda la familia instalada en Carlos Paz?

Paula Chaves (PC): -La mayoría de los días los chicos se quedan. Soy bastante estructurada y me gusta que tengan un orden, una rutina incluso en verano. Por eso prefiero que se queden en casa, porque si no llegamos del teatro con ellos que se durmieron, se despiertan y quedan pasados de energía.

Pedro Alfonso (PA): -Tenemos nuestros espacios. Cuando llegamos al teatro, yo me quedo en mi camarín y Paula en el suyo, ya nos cruzamos en escena. Durante el día, con los chicos hacemos cosas por separado. Algún día me voy yo con unos; otros ella. Hay como una rutina, pero igual todos los días son diferentes. Por supuesto, tenemos nuestras peleas como matrimonio o por compartir el trabajo, como todos .

PC: -También aprendimos a pelear; son cada vez más cortas las discusiones. Al comienzo duraban cinco u ocho días, ahora 10 minutos. Llevamos mucho tiempo juntos, yo entiendo sus caras y él las mías. Gritos no hay nunca, pero a veces peleamos por a quién apunta el ventilador, por las almohadas o por quién tironea las sábanas.

-Cuando ustedes eran chicos, ¿cómo eran sus veraneos?

PA: -Hay dos etapas. En la primera infancia íbamos a un balneario de San Bernardo, con toda la familia. Carpa en la playa, jugábamos al tejo, al fútbol; era un playón enorme que después se fue consumiendo. Al menos la recuerdo como una playa eterna. Somos cinco hermanos, y mis viejos siempre invitaban a nuestros amigos, así que éramos como 20, una multitud. Y vacaciones más largas. Ya de más grandes alternábamos Florianópolis y Villa Gesell.

PC: -Familia y amigos en Mar del Plata, en Los Acantilados. También recuerdo que solíamos venir con la mochila, turismo de aventura, a Córdoba, a Los Reartes, a Carlos Paz, a la playa de los hippies. Una vez mis viejos decidieron ir al sur, un mes y medio, con nosotros chicos. Valoraban esas cosas.

El elenco de Un plan perfecto Gentileza Un plan perfecto

-¿Te imaginás viajando así? Solés postear que te estresan los aviones...

PC: -No me imagino en absoluto. La madre de Pedro fue una vez con sus cinco hijos sola a Estados Unidos a encontrarlo al padre que estaba trabajando allí. No me imagino armar los bolsos para todos, moverse todos. Admiro a cualquier mujer con más de dos hijos …

-¿Se reparten las tareas con los chicos?

PC: -Lo tomamos con humor y con paciencia en una crianza en la que los dos estamos comprometidos. Es cierto que a veces la paciencia colapsa porque sentís que nunca se termina. Cuando dos duermen, el otro quiere jugar…Es un trabajo intenso, pero de a dos es más fácil maternar y partenar. Somos muy agradecidos porque tenemos una familia que se puede complementar con el trabajo; hay millones de familias en la que las mamás y los papás se deben ir a trabajar; somos agradecidos porque podemos elegir trabajos que nos permite estar con ellos. Estamos muy organizados, funcionamos como equipo.

-¿Qué hacen cuando tienen tiempo para ustedes? ¿Leen, escuchan música, ven series?

PA: -Este año siento que todavía nos estamos acomodando. Desde que llegamos hubo mucho ensayo, casa nueva, empezamos con la doble función. Salimos a comer con compañeros de elenco y cuando llegamos a casa decimos ‘vemos una serie’ pero son las 3 y nos dormimos.

-Pedro, sos fanático confeso de la Play, ¿no jugás?

PA: -Este es el primer año que no la traje. No tengo mucho tiempo después de los chicos, juego al futbol los lunes. En la play, normalmente, tenemos algunos juegos que hacemos con Oli y Baltazar, pero acá salimos por el barrio a dar vueltas, a ver iguanas, bichos. El año pasado estuve bastante poco en casa porque estuve con gira y después armando esta obra…Con tres chicos se va el tiempo . Fútbol es el entretenimiento.

-¿Vieron el Mundial todos juntos? ¿Con cábalas?

PA: -Lo vimos todos en casa. Teníamos lugares establecidos que se iban generando partido a partido. Con Noya los vimos a todos los partidos; para uno vino Camilo. También pasaron mi hermano, mi papá, mi hermana. Yo tenía momentos de sentado, de andar caminando.

PC: -Dos partidos los vi en Brasil y los finales en casa. Fue lindo vivirlo con los chicos, con mucho nervio. En el alargue de la final me fui a dormirla a Filipa, así que estaba encerrada sin saber lo que pasaba. Fue bueno para hablar de ganar, de perder, de explicarles a los chicos que a los jugadores de Francia, que habían perdido, les daban igual un premio.

-¿Vos qué hacés en tu tiempo libre cuando estás en tu casa?

PC: -Mis clases de baile. Dejo a Filipa en un jardincito Waldorff y a Oli y Baltazar en el colegio, y después me voy al gimnasio y a bailar una hora y media. Me encanta, es mi tiempo.

Pedro juega al fútbol los lunes con otros actores que hacen temporada.

-Hablaron de series, ¿qué ven?

PC: -A los siete minutos me duermo y él avanza a la temporada 8. Las series son lo que no podemos compartir en pareja. A mí todo me da miedo, me angustia, me hace mal. Soy bastante intensa y me duermo temprano .

PA: -Veo bastante de todo. Con lo último que me enganché fue con This Is Us. Lloré mucho…

PC: -Me despertaba con el llanto, se movía…

PA: -Me gustan mucho los documentales, soy medio fanático de todos los documentales.

PC: -Los ve leyendo los subtítulos porque no lo dejo con el sonido, porque a veces Filipa está también durmiendo con nosotros.

-Se conocieron trabajando... ¿Sus compañeros de temporada bromean todavía con eso?

PA: -Es más rebuscada la explicación porque no trabajábamos exactamente juntos, pero después fue diferente y lo hicimos muchos años. En Carlos Paz fue la primera convivencia, es muy significativo. Hasta entonces me quedaba dormir en su casa, pero acá nos encontramos viviendo todos los días. Éramos chicos, era todo nuevo, incluso el mundo del teatro .

PC: -Somos eternos novios en nuestra relación, compartimos el amor, somos buenos compañeros, sabemos lo que el otro necesita. Claro que fuimos aprendiendo. Yo soy mega ordenada, mega estricta y él es más relajado. He aprendido a hacer la vista gorda, a hacer que no veo el buzo dado vuelta, la pila de remeras torcida. Con los chicos igual, he aprendido a dejarlos jugar; son todas casitas en el living, en los sillones. No digo que hago una fiesta, lo sufro, pero ya me relajé.