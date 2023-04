Paula Chaves y Pedro Alfonso le dieron una emotiva bienvenida a una nueva integrante de la familia

escuchar

Paula Chaves suele compartir en sus redes sociales el minuto a minuto de su vida en familia y, en las últimas horas, celebró la incorporación de una nueva integrante al hogar que construyó junto a Pedro Alfonso, su pareja desde hace varios años y padre de sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. Con un emotivo video y una serie de tiernas Historias de Instagram, la modelo presentó a Matilda, la perra que adoptaron en modo de tránsito.

Paula Chaves y Pedro Alfonso le dieron una emotiva bienvenida a la nueva integrante de la familia

“¿Podemos recibir un galgo en tránsito mientras le conseguimos familia?”, le preguntó Paula Chaves a Pedro Alfonso a través de WhatsApp en medio de la noche. Tan escueto como decidido, él replicó: “Obvio”. Así, empezaron el proceso de abrirle las puertas de su casa a una perra que, luego de unos complejos primeros años de vida, estaba en necesidad urgente de un hogar lleno de cariño.

Matilda fue recibida con los brazos abiertos no solo por la modelo y el productor televisivo, sino por sus tres hijos. Así quedó registrado en el video con el que Chaves dio oficialmente la bienvenida a la nueva integrante de la familia, en donde se la puede ver acostada sobre el sillón mientras dos de los tres niños la rodean: la menor acurrucada a su lado mientras alterna los mimos con apoyar la cabeza sobre su panza y el mayor, sentado en el piso, le acaricia los pies con mucha delicadeza.

Paula Chaves compartió los momentos de la perra en su nuevo hogar a través de sus redes sociales instagram @chavespauok

“Bienvenida a tu nueva vida, Matilda. Llena de amor y mimos… No sabemos qué fue lo que viviste antes, pero ojalá te lo puedas olvidar rápido y empezar a disfrutar de todo lo que te espera”, expresó la exconductora de Bake Off Argentina (Telefe) a modo de descripción en la publicación que recibió más de 86 mil Me Gusta.

Y, con el fin de impulsar a sus 4.5 millones de seguidores a que siguieran sus pasos, agregó: “Involucrarse, transitar... animate a cambiarles la vida.. Gracias @huellitasperdidasok por motivarme y acompañarme. Las amo”.

En respuesta, el refugio al cual mencionó escribió en la sección de comentarios: “Te mandé una vez para ver si podías difundir en Historias, accediste sin drama, después nos conocimos rescatando y salvando gatitos, siempre un amor, siempre abriendo las puertas de tu casa, con la buena onda de ayudar. Y ahora transitando y dándole el mejor ejemplo a tus hijos, que son lo más. Gracias Pau, gracias siempre ¡Te amamos!”.

Paula Chaves promovió la adopción de Matilda instagram @chavespauok

Aunque Chaves demostró con fotos y videos que Matilda tuvo una gran recibida en su casa, no olvidó que se trata de algo temporal y que su trabajo, además de cuidarla, es encontrarle una familia que pueda cuidarla de manera definitiva. Es por eso que en las horas siguientes utilizó sus Historias para subir diversos mensajes en los que especificaba los requisitos para una adopción responsable.

“Galga de 3 o 4 años, desparasitada, castrada, ama el sillón por sobre todas las cosas en su vida”, detalló. Y agregó: “Buscamos una familia que la ame muchísimo, escribanme por privado. Desde ya les aviso que voy a ser muy exigente”.

Paula Chaves explicó por qué no adoptó a Matilda de manera definitiva instagram @chavespauok

Finalmente, explicó por qué tomaron la decisión de continuar el tránsito en vez de adoptarla de manera definitiva: “Si yo adopto la rueda no sigue girando. Para poder seguir transitando y rescatando, tengo que darlos en adopción. Todos son muy felices acá, porque de eso se trata: cambiarles la vida, demostrarles que con amor cualquier pasado queda atrás y encontrar una familia que los ame”.

