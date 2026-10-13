Pedro Almodóvar, director de cine: “Tengo una casa nueva para poner todos los cuadros que compré a lo largo de los años”

El reconocido director español Pedro Almodóvar mantiene una relación singular con sus propiedades inmobiliarias. El cineasta, poseedor de diversos inmuebles en Madrid, decidió comprar una nueva vivienda con un objetivo específico: exhibir las piezas artísticas que coleccionó durante décadas. Según sus declaraciones a la revista Manera Magazine, la adquisición responde a un deseo de contemplación y no a una necesidad habitacional, hecho que generó polémica en medio de la crisis de vivienda que sacude a España. “La tengo, más que para vivir en ella, para decorarla y poner mis cuadros. Quiero verlos, no guardarlos”, reveló el autor en dicha entrevista.

Esta faceta coleccionista del director trasciende el ámbito privado y conecta con su trayectoria profesional. Almodóvar sostiene que su biografía se encuentra plasmada en su filmografía, compuesta por 24 largometrajes. En una charla con Vogue España, el realizador afirmó que sus películas actúan como un espejo de sus experiencias personales, infancia y trayectoria como cineasta. Esta premisa se materializó de manera explícita en el film Dolor y gloria, donde el escenógrafo Antxon Gómez replicó el hogar madrileño del director para el personaje de Salvador Mallo, interpretado por Antonio Banderas.

Pedro Almodóvar compró una casa para exhibir las piezas artísticas que coleccionó durante décadas Roche Bobois

El interés del director por el interiorismo tiene raíces profundas que se remontan a su niñez: durante su infancia, el cineasta observaba las vitrinas de los grandes almacenes con fascinación. “Cuando era niño, pasaba por delante de las tiendas y quería todo tipo de muebles. Imaginaba perfectamente una casa como esa para mí, dormir un día en una cama y al día siguiente en otra”, recordó en su conversación con la publicación especializada.

A pesar de que en algún momento proyectó un estilo de vida basado en el minimalismo, la realidad impuso su propia lógica. El director admite que su impulso adquisitivo desborda cualquier plan de sencillez estética. “Me di cuenta de que, al comprar muebles, el minimalismo desapareció desde los primeros momentos. Si compro cosas, las pongo allí porque me gusta verlas”, aseguró a Manera Magazine.

La colección de Pedro Almodóvar expuesta en el showroom de Milán durante la Design Week Manera Magazine

La dinámica cotidiana de Almodóvar en su vivienda principal difiere de la puesta en escena visual que caracteriza a sus producciones cinematográficas. A diferencia de la meticulosa armonía presente en sus sets de filmación, su espacio personal presenta una disposición más laxa. El cineasta reconoce que, debido a la acumulación constante de objetos, mobiliario y piezas decorativas, su hogar suele asemejarse a una tienda de muebles. “En mi casa decoro menos. Es mucho más relajado, porque hay una selección de los muebles utilizados en las películas que he hecho, pero no están colocados tan armoniosos como en las películas”, aclaró el director.

El manejo de sus bienes raíces se encuentra vinculado a una estructura profesional organizada, ya que a través de la firma El Deseo Inversiones SL, de la cual ocupa el cargo de vicepresidente desde el año 2002, el cineasta gestiona diversos inmuebles. Esta estructura permite al director centralizar tanto las sedes operativas de su productora como sus residencias particulares y espacios auxiliares. La propiedad en el exclusivo barrio de Argüelles, donde reside habitualmente, representa un punto central en su vida urbana, aunque ahora convive con este nuevo espacio dedicado exclusivamente a la curaduría de su colección de arte.

A diferencia de la meticulosa armonía presente en sus sets de filmación, su espacio personal presenta una disposición más laxa Warner Bros. Pictures

La decisión del director subraya una perspectiva sobre la propiedad donde los objetos poseen un valor de uso vinculado al goce visual y a la memoria personal. Para Almodóvar, el arte y el diseño no deben permanecer ocultos en depósitos o baúles, sino que forman parte de un entorno vital que él mismo organiza con criterio creativo.

La nueva casa funciona, entonces, como un archivo vivo: al desplazar su colección de cuadros hacia un sitio diseñado especialmente para su exhibición, el cineasta logra liberar su hogar cotidiano de la sobrecarga decorativa, mientras garantiza la visibilidad de todas las piezas que logró reunir durante su carrera artística.