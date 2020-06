5 momentos incómodos de famosos en entrevistas

Tom Cruise, Oprah Winfrey y una entrevista icónica por la incomodidad que genera, como otras que recordamos en esta nota

En una entrevista, muchas cosas pueden suceder aunque todo parezca bajo control. A veces, una pregunta incomoda a una figura; en otras ocasiones, se hacen comentarios fuera de lugar que arruinan el clima; y, en el peor de los casos, el entrevistado se retira de la charla enojado con la prensa.

En esta nota, repasamos algunos momentos incómodos que vivieron diferentes estrellas.

*1. Robert Downey Jr. abandona enojado una entrevista

Robert Downey Jr. abandona entrevista - Fuente: YouTube 07:07

Video

En abril de 2015, el actor tuvo una charla en la rueda promocional de Avengers: Era de Ultrón con el periodista británico Krishnan Guru-Murthy. Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista modelo -durante largo rato ambos debaten sobre el personaje de Iron Man- se convirtió en una mala experiencia para el nominado al Oscar, quien se mostró tan molesto por ciertas preguntas personales que terminó retirándose sin dudarlo, y hablando con su agente, detalle que también fue captado por las cámaras. "Me hubiese gustado haberme ido antes", confesó tiempo después en una charla radial con Howard Stern. "Soy una de esas personas que asume que, como estamos promocionando una película de superhéroes, los niños van a estar mirando lo que decimos", expresó, e hizo una aclaración.

"Lo que hice no tiene nada que ver con querer ocultar mi pasado, o estar avergonzado, pero me hizo sentir incómodo". Guru-Murthy le preguntó al actor, entre otras cosas, sobre sus declaraciones cuando fue detenido por posesión de drogas, y los pormenores de la relación con su padre, quien lo introdujo al consumo cuando Downey Jr. era un adolescente.

*2. Tom Cruise saltando en el sillón de Oprah Winfrey

Tom Cruise salta en el sillón de Oprah Winfrey - Fuente: YouTube 04:16

Video

Este momento televisivo es uno de los más icónicos que nos ha dado una estrella de cine. En mayo de 2005, Tom Cruise fue al programa de Oprah Winfrey y allí compartió con el mundo lo enamorado que estaba de la actriz Katie Holmes, con quien recién estaba empezando una relación. Si bien al comienzo su relato resultaba romántico, con el correr de los minutos el intercambio con la conductora viró al terreno de lo bizarro cuando Cruise comenzó a tomar a Oprah de las manos, a saltar sobre el sillón, a golpear el piso, mientras la audiencia presente en el estudio gritaba alocadamente.

"¿Qué es lo que te pasa?", le preguntó Oprah, mitad en broma, mitad en serio, al verlo tan exultante. Como si esto fuera poco, el actor luego fue corriendo a buscar a Holmes, comenzó a besarla en cámara, y casi le propone matrimonio en vivo ( spoilert alert: las cosas no terminaron bien entre ellos ). El momento fue tan extraño que fue parodiado, por ejemplo, en Family Guy.

3. *Lady Gaga responde con altura a un comentario sexista

Lady Gaga responde con altura a una pregunta sexista - Fuente: YouTube 02:44

Video

Como suele suceder en las redes, a veces resurge un video que había quedado olvidado por no tener trascendencia en el momento en que fue emitido. Esto mismo pasó con una entrevista que le hizo un periodista a Lady Gaga en 2009, cuando la estrella pop estaba promocionando el inolvidable álbum The Fame, y el EP editado ese mismo año, The Fame Monster. El escenario se puso tenso cuando el hombre le preguntó a Gaga si no tenía miedo de que sus "letras provocadoras" opacaran su talento. "No, yo no tengo miedo, ¿vos tenés miedo?", retrucó la artista, quien luego interpeló al periodista con un argumento con perspectiva de género.

"Si yo fuera un hombre, y estuviera sentado aquí con un cigarrillo en mi mano, hablando de mi música, y de cómo me gustan los autos y estar con chicas, dirías que soy una estrella de rock; pero como soy una mujer y hago música pop, me juzgás y decís que mi sexualidad puede distraer", le disparó Gaga en el fragmento del video que se volvió viral el año pasado, cuando la cantante obtuvo el Oscar a mejor canción original por "Shallow", del film Nace una estrella .

*4. La tensa entrevista de Ellen DeGeneres a Dakota Johnson

Dakota Johnson en el programa de Ellen DeGeneres - Fuente: YouTube 05:26

Video

Desde hace varios meses que la imagen pública de Ellen DeGeneres viene cayendo, especialmente desde que sus empleados la acusaron, entre otras cosas, de maltrato e incumplimiento de pagos . Asimismo, antes de la pandemia de coronavirus, ya se la notaba algo molesta en su popular programa (cuando debió hacerlo en cuarentena, dicha molestia se volvió aún más notoria), y en una entrevista con Dakota Johnson realizada en noviembre de 2019, el clima se volvió espeso.

La incomodidad surgió cuando Ellen le "reprochó" a Dakota el no haber sido invitada a su cumpleaños. "En realidad eso no es verdad, Ellen, y le podés preguntar a tu productor", respondió la actriz. "Sí estabas invitada. Cuando el año pasado estuve en tu programa me hablaste de por qué no te había invitado pero ni siquiera sabía que querías que te invitara, porque no sabía si yo te caía bien", le expresó Johnson. "Claro que me caes bien", aclaró Ellen. Asimismo, Dakota, sin filtro, aseguró que su comediante favorita es Tig Notaro (quien hizo una rutina de stand up en el cumpleaños de la discordia), lo cual pareció ofuscar a la conductora, a pesar de los chistes de rigor.

*5. Tres periodistas maltratan a Cara Delevingne

Cara Delevingne, incómoda en una charla con Good Day Sacramento - Fuente: YouTube 04:20

Video

En 2015, la actriz y modelo Cara Delevingne coprotagonizó junto a Nat Wolff la película Ciudades de papel, basada en la famosa novela young adult de John Green . En plena gira promocional, brindó una entrevista al ciclo matutino Good Day Sacramento que salió mal desde el principio. Para comenzar, los periodistas la llamaron Carla, y luego le preguntaron si había leído el libro para prepararse para el personaje o si "no había tenido tiempo para eso". La actriz se mostró sorprendida, pero optó por la ironía para responder: "No, obviamente no lo leí, ni tampoco el guion, me puse a improvisar", dijo, y siguió adelante con el mejor ánimo posible.

De todos modos, los tres conductores no estuvieron a la altura de las circunstancias, y le señalaron que se la notaba cansada, y que no estaba de ánimo como en otras entrevistas que había brindado. "No sé de dónde salió eso, pero no, es solo la mañana", aclaró Delevingne. Sin embargo, todo terminó del peor modo cuando los periodistas insistieron en que la veían exhausta y le recomendaron tomar una bebida energizante, para luego cortar la señal sin dejar que Cara se despida del móvil.