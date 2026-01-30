90-60-90 Modelos: cómo es hoy la vida de las cinco protagonistas de la recordada telenovela de Canal 9

En los años noventa, modelos como Claudia Schiffer y Cindy Crawford eran tan conocidas en el mundo como las estrellas de cine del momento. Acaparaban tapas de revista, los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos y millones de personas suspiraban por ellas. La Argentina tenía sus propias diosas de las pasarelas y de las gráficas: Valeria Mazza, Dolores Barreiro, Carolina Peleritti, Débora De Corral, Carola Del Bianco, Inés Rivero, Lorena Giaquinto, Paula Colombini y tantas otras eran, como sus colegas internacionales, conocidas tan solo por sus nombres y despertaban el mismo nivel de atención y admiración que ellas, a nivel local.

Y, ni lerdo ni perezoso, Alejandro Romay, dueño por entonces de Canal 9, consideró que las modelos merecían tener su propia ficción dentro de la televisión. Y así nació 90-60-90 Modelos, uno de los últimos grandes éxitos de su gestión, un ciclo que intentaba recrear cómo era la vida de esas jóvenes deseadas en un ámbito de glamour y lujos, pero también donde los egos, la competencia desleal y otros peligros del ambiente las exponían a situaciones complicadas o dolorosas.

Con la coordinación autoral de Emma Ucha, nombre real de la actriz Marcela López Rey, la historia tenía como epicentro a la agencia de modelos gerenciada por Cuca Dalton (Silvia Kutika) y Tabo Herrera (Raúl Taibo). La trama de 278 capítulos tenía de todo: historias de amor, venganzas, secretos y hasta una búsqueda de identidad. El primer capítulo se emitió el 8 de enero de 1996 y el último, el 4 de julio del año siguiente. La historia comenzaba con la llegada de Lucía (Natalia Oreiro) a la agencia sin saber que eso la llevaría a conocer a su madre biológica.

Pero más allá del trío protagónico, la trama exigía la presencia de chicas de buen porte, altura y belleza indiscutida para interpretar a las modelos de la agencia. Y la idea del zar fue contratar, justamente, a modelos conocidas para esos papeles.

“Una época divertida”

En una reciente entrevista con LA NACION, Paola Della Torre, una de las modelos protagonistas, reveló la génesis de su debut en la actuación. “Me iban agarrando crisis con el modelaje, sentía que no era para mí, quería un poco más. Por eso me puse a estudiar kinesiología y a trabajar, pero siempre volvía al modelaje porque me ofrecían algo. Hasta que a los 22 me propusieron hacer algo actoral y me encantó“, le contó la exmodelo a este medio.

“En ese momento fuimos varias las modelos que cambiamos de agencia. Fuimos con Gabriel Hochbaum, que era el representante de actores. Él me convenció de probar con la actuación. Ahí empecé a estudiar teatro con Roxana Randón. Éramos varias modelos: Vero Lozano, Vicky Fariña, Florencia Ortiz y Paula Siero. Y una vez que hicimos meses de actuación, nos sacaron actrices, entre comillas [se ríe]. Todas, menos Vero, hicimos el casting de 90 60 90 y quedamos. Fue una época muy divertida y nos hicimos muy amigas“.

El programa fue un éxito y, además de las modelos que mencionaba Della Torre, el programa sirvió también como plataforma de la “lolita” más famosa de aquel tiempo: Nicole Neumann.

Por supuesto que Raúl Taibo, Silvia Kutika y otros de los actores que participaron de la telenovela, como Nicolás Pauls, Osvaldo Laport, Andrea Campbell, Pepe Monje y Judith Gabbani siguieron con sus carreras y sus rostros nunca dejaron de verse. Oreiro, se sabe, se convirtió en una de las máximas estrellas del mundo del espectáculo y Neumann sigue siendo una de las modelos más reconocidas, pero muchas de las chicas que participaron de aquel programa desaparecieron de los medios.

Paola Della Torre (Karen)

Después del programa, entre 2001 y 2002 participó de Videomatch, en el segmento de las recordadas cámaras ocultas. Después, tuvo un micro de moda dentro del programa Ni idea, de Utilísima, y condujo en Canal 7 los ciclos Marca Registrada y Medicina y Salud. Después, con el certificado de preparadora física y dos años de la carrera de kinesiología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), comenzó a perfilarse hacia el camino que aún hoy disfruta transitar.

En 2003, produjo y condujo Naturalmente yoga por Canal Infinito. Al poco tiempo se casó, tuvo dos hijos y se fue a vivir a los Estados Unidos por el trabajo de su exmarido. Actualmente, es instructora de yoga por la Asociación Americana de Yoga Iyengar, da clases en Miami, donde vive. Hace algunos años se unió a una organización sin fines de lucro, Exchange for Change, y al poco tiempo la llamaron para dar clases en una cárcel de mujeres. “Voy todos los miércoles al correccional y la verdad es que lo disfruto mucho, incluso más que ir al estudio. Para mí, una sonrisa de alguna de las internas vale oro”, reveló.

Paula Siero (Claudia)

Cuando Paula Siero se incorporó al programa, no solo era una de las modelos más importantes y reconocidas, sino que ya había realizado una participación en una de las telecomedias más exitosas y elogiadas de la época, Mi cuñado. Quizá por eso, y por un talento innato, con el correr del programa, su personaje, Claudia, fue creciendo e incorporando no solo matices, sino situaciones dramáticas.

Siero siguió actuando con regularidad en televisión. Al año siguiente, se incorporó a Los herederos del poder, De corazón y Ricos y famosos. Luego, participó de La condena de Gabriel Doyle (1998), Vulnerables (1999), Tiempofinal y Los buscas de siempre (2000), Provócame (2001), Los simuladores y El precio del poder (2002), Soy gitano (2003), Locas de amor (2004), Amor en custodia y Amor mío (2005), Se dice amor y Collar de esmeraldas (2006), La ley del amor (2007), Caín y Abel (2010) y Adictos (2011). En cine, formó parte del elenco de los films +bien (2001), Dibu 2 (2002), Ipanema (2003), Un buda (2005), Lo siniestro (2009) y Ecuación, los malditos de dios (2016). Además, dirigió la película El agua del fin del mundo (2010), protagonizada por Facundo Arana.

En los sets conoció a su gran amor, Mauricio Dayub. “Nos saludamos una vez y pasaron muchos años de ese encuentro casual hasta que trabajó como invitada en un programa en el que yo estaba. Un día contó que estaba aprendiendo a bailar tango en el mismo lugar donde yo había tomado clases. Fui a la hora en que ella solía ir, sin pensar que iba a aparecer, pero apareció. Fue ese encuentro y para siempre. Al otro día, mientras grabábamos, le pregunté cómo la había pasado. Tengo un terrible miedo al rechazo. Pero tomé coraje, le consulté si nos podíamos volver a encontrar y salimos ese mismo día”, le contó el actor a este medio tiempo atrás. Y aseguró: “Tuve la suerte de encontrarme con Paula, que es la que timonea el barco”. Juntos, son padres de Rafael.

Vicky Fariña (Emmanuelle)

Cuando comenzó a emitirse el programa de Canal 9, Vicky Fariña ya tenía un largo kilometraje recorrido en las pasarelas y un nombre dentro de la industria de la moda. Además, a finales del siglo pasado, un inesperado romance con Charly Alberti, el baterista de Soda Stereo, la había llevado a las portadas de las principales revistas, esas que había engalanado con poses sensuales y sofisticadas tantas veces.

Al año siguiente del estreno del programa, en 1997, formó parte del elenco de Cada día te quiero más, una comedia centrada en el universo del fútbol protagonizada por Verónica Varano, Fabián Gianola y Miguel Habud por la pantalla de Canal 13. Al año siguiente, actuó en Desesperadas por el aire, junto a Adriana Salonia, Pablo Alarcón, Cristina Alberó y Florencia de la V. Y en 2000 realizó su última participación en una ficción, con un papel en la telenovela Amor Latino, junto a Diego Ramos, Cecilia Dopazo y Dora Baret.

Para principio de este siglo, Fariña se corrió del foco de atención. La decisión fue muy meditada: quería enfocarse en cumplir el sueño de formar una familia junto al empresario Sebastián “Pappo” Roca. Ese deseo se volvió realidad cuando nacieron sus hijos Santino, Azul y Mia.

“Mi retiro de los medios se dio cuando quedé embarazada de Santino. Sentí que tenía que estar en casa. Pero después del nacimiento de la menor quise tener un proyecto propio”, le contó la exmodelo a la revista ¡Hola! Argentina. Y lo concretó: “Siempre me gustó el diseño de moda y con mamá, que entiende mucho de moldería y de costura, empezamos a vender en casa algunas pocas prendas femeninas, como vestidos, camisas o remeras. Al principio ponía un perchero en el living, pero cuando dos años después agrandamos la casa, Pappo me alentó a incluir un espacio para mí y mi ropa”.

María Cersósimo (Giselle)

“Lo hice porque se dio la oportunidad y me divertía; parte del elenco éramos modelos y no se nos exigía actuar, sino seguir las instrucciones del director y lo que nos sugería en cuanto a la intención. Mi personaje era la mala, la que competía, todo lo opuesto a lo que soy yo en la vida real, y por eso era divertido hacerlo", le contó María Cersósimo a este medio en 2024. En esa misma entrevista, explicó que a pesar de que nunca se consideró actriz y de haber participado luego en Chiquititas y Vulnerables, siempre supo que ese no era su camino.

A principios de este siglo, parecía haber encontrado su lugar en la conducción de programas deportivos, pero hace dos décadas se instaló en Miami, donde se mudó por amor y formó una familia con José Mollá y sus hijas, Luna y Kayla, y es coach de crianza consciente.

Cersósimo no solo mantiene una fluida relación con las otras modelos que participaron del programa, sino que tiene un parentesco inesperado con una de ellas. “Él vivía en Miami y yo en Buenos Aires. Nos conocimos a través de Paola de la Torre porque ella estaba saliendo con el hermano de José, Joaquín, con quien después se casó y tuvo hijos, por eso nuestros hijos son primos hermanos. Nos vimos una vez que José viajó a Buenos Aires y después de que Paola me quemara la cabeza diciendo que lo tenía que conocer (risas). Y la verdad es que fue muy intuitiva”, contó hace un tiempo.

Florencia Ortiz (Agustina)

“Trabajaba como modelo, pero siempre con la cabeza en la actuación. De hecho, a los 9 años le decía a mi papá que quería ser actriz porque él era presidente de una agencia de publicidad muy importante en los 80. Yo miraba los comerciales y decía: ‘quiero hacer eso’. Mi oportunidad fue esa porque entré como modelo. A los 18 años me fui de casa, me vine a Barcelona a trabajar en una agencia y, a la vuelta, entré a la novela de Canal 9″, recuerda Florencia Ortiz.

A diferencia de algunas de sus excompañeras, para ella 90-60-90 Modelos fue solo el primero de una serie casi interminable de éxitos televisivos. Los herederos del poder; Milady, la historia continúa (1997); Muñeca brava (1998/1999); Los médicos de hoy (2000/2001), Los buscas de siempre (2000); Amor en custodia (2005); Se dice amor (2005/2006); Patito feo (2007); Amanda O (2008); Champs 12 (2009); Secretos de amor, Los únicos (2011), Dulce amor (2012), Somos familia (2014), Violetta (2014/2015) y Esperanza mía (2015) fueron algunos de ellos.

EN 2015, se instaló junto a su marido, Lucas Inza, y su hija Eva en Premiá de Mar, a 20 kilómetros de Barcelona, un lugar que le permite llevar una tranquila vida familiar y, a la vez, seguir trabajando como actriz. “En Barcelona no hay tanta ficción y yo me lo tomé tranquila. Disfruto estar con mi hija, hacer una vida tranquila, acompañarla al colegio, ir a la playa, al cine, de shopping. Está en una edad hermosa y somos muy compinches. Es una vida más de pueblo. Los tres estamos a pleno y vamos juntos a todos lados. No se dio la ficción, pero sí el teatro”, le contó la actriz a este medio en 2004.

En ese momento, protagonizaba dos obras y ya había comenzado a dar clases de teatro y un curso de ficción. “Encontré un equilibrio y puedo actuar y dedicarle tiempo a mi familia. Son años que no van a volver y es importante para mí acompañar a mi hija”, explicó.