A los 101 años murió Marge Champion, la actriz en la que Walt Disney se inspiró para crear a Blancanieves Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

La actriz y bailarina Marge Champion, quien fue la persona en la que se inspiraron para la creación de Blancanieves, murió en la tarde del miércoles, a los 101 años. Con una amplia trayectoria que incluye musicales en Broadway, shows televisivos y películas, la artista logró una prominente carrera hasta su retiro en 1982.

Marjorie Celeste Belcher nació el 2 de septiembre de 1919 en Los Angeles, California. Era hija del coreógrafo Ernest Belcher, quien trabajó con figuras como Shirley Temple y Cyd Chariss, y fue él quien le inculcó la pasión por el baile, disciplina que comenzó a practicar desde muy pequeña. A lo largo de su vida tuvo tres matrimonios, dos de los cuales culminaron en divorcios, dos hijos y cinco hijastros a los que amaba como propios.

Gracias a la amistad de su padre con Walt Disney, fue elegida como modelo para la creación del personaje central de Blancanieves y los siete enanitos, película que estrenó en 1937. Marge tenía tan solo 14 años cuando sus movimientos inspiraron al el equipo de animadores de la compañía, quienes buscaban que el personaje tuviera una forma de caminar y bailar lo más real posible. La adolescente tuvo que presentarse en los estudios dos veces al mes durante dos años y cobraba 10 dólares por cada día trabajado.

"Ninguno de ellos había sido una joven mujer, ni sabía qué movimiento podía hacer un vestido, entre otras cosas", contaba Champion en una entrevista que brindó en 1998. "La mayoría de los animadores se inspiraban en sí mismos para dar vida a los personajes". Además de Blancanieves, Marge también modeló para el hada azul de Pinocho (1940), el hipopótamo Hyacinth de Fantasía (1940) y para Mr. Stock de Dumbo (1941).

En 1937, a los 17 años, se casó con el animador de Disney Art Babbit, de 29, creador de Goofy. La relación no duró mucho tiempo y en 1940 terminaron divorciándose. Después de este matrimonio fallido volvió a reconectarse con el su amor de la infancia, el bailarín Gower Champion, con quien contrajo matrimonio en 1947 y de quien adoptó el apellido que llevaría hasta su muerte.

Marge y Gower no solo disfrutaban del amor, sino del trabajo en equipo. Durante los 26 años que estuvieron casados bailaron juntos en distintos musicales de MGM, como la remake de Show Boat, Mr. Music, Lovely to Look At y Three for the Show, entre otros. La pareja, que tuvo dos hijos -Blake y el actor Gregg Champion- finalmente se divorció en 1973.

Su tercer y último marido fue el director Boris Sagal, con quien se casó en 1977. Boris murió en 1981 durante la grabación de una miniserie para el canal NBC, World War III, en donde sufrió un accidente al ser golpeado por las hélices de un helicóptero.

Champion ganó un Emmy en 1975 gracias a la coreografía del telefilm Queen of the Stardust Ballroom, la cual estuvo a su cargo. Como actriz fue parte del elenco de las películas Everything I Have Is Yours y The Swimmer, del show de CBS Gower Champion Show y de los musicales de Broadway Dark of the Moon y Beggar's Holiday. También ofició como coreógrafa de las obras Small Wonder, Lend an Ear y Make a Wish y como asistente de su marido en el montaje de Hello, Dolly!.

