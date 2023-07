A 25 años de su estreno, Betty, la fea vuelve: de qué se trata, el reencuentro de su emblemática pareja y por dónde se verá

escuchar

Una de las telenovelas más exitosas de la historia colombiana tendrá una nueva entrega. Prime Video anunció que en breve comenzarán las grabaciones de la secuela de Yo soy Betty, la fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, los actores originales de este fenómeno televisivo made in Colombia.

Esta nueva temporada contará la historia de Beatriz Pinzón Solano, Betty, la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. “ Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz ”, difundió Amazon sobre lo que será la trama de esta historia.

La secuela llegará en 2024, 25 años después del estreno original que fue en 1999 en Colombia. “Yo soy Betty, la fea tenía una energía sana, con un enorme impacto que este personaje generó en los códigos de belleza convencional, que explica por qué se convirtió en una franquicia global con la que todas las mujeres se podían relacionar”, dijo Francisco Morales, líder de contenidos y adquisiciones de Prime Video para Latinoamérica.

“¡Estamos de regreso para todos ustedes 20 años después!” , expresó entusiasmado Abello en su cuenta de Instagram.

Los libretos de la secuela, que será una coproducción entre Prime Video y RCN, estuvieron a cargo de Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez, César Betancur, Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila. La serie será dirigida por Mauricio Cruz Fortunato y contará con la producción ejecutiva de Juan Pablo Posada y Yalile Giordanelli, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello participando como productores asociados.

Más de 20 años después de su estreno, Betty, la fea se mantiene como una de las tiras más vistas en plataformas digitales. La telenovela, considerada por Guinness World Records como la más exitosa de la historia del género , hizo primero su desembarco en Netflix, en donde generó gran interés igual que lo hacía tiempo atrás en la pantalla chica. Hoy se encuentra disponible en Prime Video, en donde se mantiene entre los 10 títulos más vistos en México, Argentina, Chile y Colombia. Fue transmitida en alrededor de 180 países, doblada a 15 idiomas, y ha sido adaptada en hasta 28 territorios, incluyendo la India, Sudáfrica y los Estados Unidos .

La primera secuela y la incógnita de la heredera

En 2004 ya se había estrenado una segunda parte de la tira, Betty la fea 2. Ecomoda, en donde se pudo ver a Betty y a Armando en su rol de padres. “Ahora la historia tendrá mucho más humor del que ya tenía la tira, especialmente con los enredos de oficina que ocurrirán en Ecomoda. La empresa está en crisis y para salvarla aparece una compañía norteamericana que aporta el capital que se necesita; con él llega una bonita ejecutiva norteamericana. Y se sabe que cualquier mujer que aparezca en la historia no hará más que traer problemas a la vida de Betty”, contaba en su momento Fernando Gaitán, el creador de la telenovela, que murió en 2019 a los 58 años, tras sufrir una crisis cardíaca.

En el último capítulo de Yo soy Betty, la fea nacía la hija de los protagonistas; las expresiones vistas en la cara de sus padres y abuelos permitían intuir que la beba era todo menos linda, algo que en 2004 dificultó el casting de la beba. “La hija de Betty y Armando no es bonita. No queríamos un bebé de propaganda. Se hizo un casting, pero fue un poco complicado decirles a los padres que se elegía a su hija por fea”, contó con una sonrisa Gaitán. Hoy, esa niña será una adolescente, aunque todavía no se conoce el nombre de la actriz que se pondrá en la piel de la heredera de Ecomodas.

