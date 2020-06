Celeste Cid, una de las actrices que se pronunciaron en la fecha Crédito: Instagram

En el quinto aniversario del movimiento Ni una menos , las famosas argentinas se expresaron a través de las redes sociales contra la violencia sexista. Con diferentes posteos en Twitter e Instagram, las mujeres pidieron por el fin de los femicidios, travesticidios y transfemicidios.

A la hora de plasmar sus sentimientos, Violeta Urtizberea no pudo dejar de pensar en el futuro de su hija Lila. "5 años del primer Ni una menos. Gritamos cada vez más fuerte y más juntas. Porque yo ya estoy acostumbrada y educada para cuidarme de los machos pero no quiero que mi hija tenga miedo de caminar por la calle, de subirse a un ascensor sola con un hombre, de tomarse un taxi, que cruce de vereda cuando ve un grupito de hombres para evitar que le digan guarradas, que se acomode estratégicamente para que no la apoyen en el colectivo, que acceda a tener sexo porque 'ya está en su casa y mejor acostarse a que la cosa se ponga más áspera' y podría seguir enumerando infinitamente... no quiero que le tenga miedo a los hombres. A que la violen, a que le peguen, a que la maten. A QUE LA MATEN POR SER MUJER. Vivas y libres nos queremos", escribió la ex Las Estrellas.

Por otro lado, Laura Azcurra, integrante del colectivo Actrices Argentinas, se manifestó en Twitter e Instagram. "Dejar de callar y exponer que estamos bajo un sistema global en descomposición, mucho antes que la pandemia, es denunciar estructuras opresoras que reaccionan con impunidad y violencia desde siempre, y en particular contra mujeres y disidencias. Hoy, Ni Una Menos", subrayó.

Asimismo, el colectivo concibió un video a raíz de los cinco años del movimiento. "Una de cada cuatro víctimas de femicidio había realizado la denuncia y contaba eventualmente con un botón antipánico o perimetrales para su agresor", comunica la actriz Malena Sánchez al inicio del spot. "Aún así, fue asesinada: en Argentina hay un femicido cada 30 horas", recordó. En otro momento del video se reclama "interés y presupuesto estatal para poder efectivizar las herramientas de prevención y erradicación de la violencia machista".

Thelma Fardin, quien fue apoyada por el colectivo al hacer pública su denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés, es la cara visible de otro video en el que se habla de la perspectiva de género en los medios.

Otras actrices que se expresaron en las redes fueron Gimena Accardi -quien convocó al ruidazo federal desde puertas y ventanas previsto para hoy, a las 19-; Celeste Cid, quien compartió unas imágenes en sus Stories con las que recordó a víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios; y, entre otras, Carla Peterson, Eleonora Wexler, Romina Gaetani y Jazmín Stuart, quienes subieron videos alusivos al movimiento a sus redes.

Nancy Dupláa, por su lado, subió a su Instagram una foto de hace cinco años con sus compañeras de la ficción La Leona sosteniendo el cartel de #NiUnaMenos: Andrea Pietra, Andrea Rincón y Dolores Fonzi, quien también compartió el video de Actrices Argentinas, que fue replicado por sus colegas.

La actriz Mercedes Morán se sumó a la jornada con una imagen en sus redes de su puño con el pañuelo verde -símbolo de la lucha por la legalización del aborto-, con las frases "Ni una menos", "Vivas nos queremos" y "No estamos solas".