A los 81 años, murió el actor Alberto Martín tras una grave enfermedad

Alberto Martín murió a los 81 años después de sobrellevar una larga y penosa enfermedad, que se agravó hasta lo irreversible en los últimos días. Tuvo que rendirse a esas complicaciones de salud y cerrar antes de lo que hubiese querido una extensa carrera actoral que siempre encontró, desde un reconocimiento permanente y un afecto sincero, el favor del público más inclinado a las expresiones más populares de las artes escénicas.

Disfrutó de su apogeo en la década de 1970, cuando su rostro era uno de los más conocidos del espectáculo argentino gracias a la constancia de sus apariciones como galán principal cuando los teleteatros estaban a la cabeza de lo más visto de la programación de los canales de aire. No hacían falta instrumentos mensurables como las planillas de rating para comprobarlo. La certeza estaba en el aprecio de la gente común hacia esas estrellas de la pantalla chica, de las cuales Martín era una de las más populares sin duda alguna.

El actor en Mar del Plata, en una imagen de 2022 Mauro V. Rizzi - LA NACION

Con el tiempo, cuando entendió que el momento del galán se agotaba, Martín puso en marcha una segunda vida como actor y logró mantener su vigencia reinventándose como un eficaz comediante. Era habitual verlo interpretar personajes expuestos casi siempre a enredos picarescos que casi nunca llegaban a ser procaces. Llevó en el tramo final de su vida algunos de esos juegos escénicos a su propia existencia, apareciendo con frecuencia en los medios con detalles y confesiones (a veces simpáticas y a veces incómodas) de su vida sentimental.

