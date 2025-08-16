De qué murió Alberto Martín

Este sábado 16 de agosto murió a los 81 años el actor Alberto Martín. Según trascendió, venía de una prolongada internación producto de una grave enfermedad que deterioró su salud en los últimos días. En 2021, había sido sometido a una operación por un tumor en la base del ojo derecho, que él mismo describió con optimismo: “Había que quitarlo o quitarlo”. Aquel diagnóstico fue visto por muchos con alivio, pero su estado de salud se agravó con el paso del tiempo.

La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg, quien a través de la cuenta de X de Multiteatro escribió: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional.Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia. pic.twitter.com/uTJcto032D — Multiteatro (@multiteatro) August 16, 2025

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de cariño para el actor y para sus familiares en duelo. “Un gran actor que daba placer escucharlo donde vaya, con sus anécdotas y su chispa tan especial. Vamos a extrañarlo mucho”; “Qué actor legendario” y “Otro fallecimiento en el 2025. Que en paz descanse”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.

Alberto Martín debutó en el cine con apenas seis años de edad en La muerte está mintiendo (1950); fue figura de la televisión en ciclos como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López; brilló en el cine con títulos como Yo, el mejor y Brigada en acción; y en teatro protagonizó piezas emblemáticas como La jaula de las locas. En sus últimos años, participó activamente en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine y eltrece), donde se destacó como cocinero junto a Carmen Barbieri, y forjó una dupla que despertó tanto risas como cariño del público.

Alberto Martín compartió los últimos años pantalla con Carmen Barbieri (Foto: Redes Sociales)

A comienzos del 2025 su cuadro de salud comenzó a deteriorarse y se alejó por completo de los medios de comunicación. A su vez, en sus redes sociales, donde siempre se mostraba muy feliz al hablar con su público y compartir momentos con sus amigos, dejó de subir contenido. Su última publicación data del 10 de junio, cuando compartió una publicidad que realizó para una casa histórica de lapiceras.

Uno de los golpes más duros para el actor ocurrió en el año 2018, cuando murió su esposa, Marta, con quien estuvo 47 años casado. La mujer había contraído 10 años antes ELA (esclerosis lateral amiotrófica), por lo que después de ser detectada su afección la acompañó en sus tratamientos hasta el último día de vida.

En una entrevista a LA NACION en 2022, reconoció: “Antes de casarme fui una porquería de persona, cuando me casé con Marta, con quien conviví 47 años, mi vida cambió absolutamente porque empecé a encontrar en el matrimonio un montón de cosas que eran el reflejo de los 25 años que había vivido al lado de mis padres. Eso no quiere decir que no fui un tipo tentado, que no mirara, pero fui fiel”.

Juntos tuvieron tres hijos, María Marta, Juan Martín y Juan Manuel, quienes a su vez le dieron aún más amor al traer al mundo a cinco nietos, Gonzalo, Valentín, Bianca, Luca y Valentina.