El último adiós. Alberto Martín fue despedido por sus seres queridos en una ceremonia teñida de emoción y de los colores de Racing

Primero fue la sorpresa. Después, el dolor. El anuncio de la muerte de Alberto Martín el fin de semana pasado dejó perplejos a todos: sólo su familia y su círculo íntimo sabían que estaba enfermo [tras manifestar molestias abdominales, los médicos habían evaluado operarlo y, luego, administrarle quimioterapia] y que, en los últimos meses, el cuadro se había agravado [estaba internado y recibía cuidados paliativos].

De 81 años, el actor, pícaro y de gran simpatía, ducho en todos los géneros –había comenzado su carrera a los 18 tras ganar un concurso de fotonovelas conducido por Dolores Pardo de Domínguez [la madre de Rolo Puente] y con el correr de las décadas participó en grandes éxitos del radioteatro, la televisión, el cine y el teatro–, fue despedido el 17 con una ceremonia sobria y cálida que contó con la presencia de María Marta y Juan Martín [dos de los tres hijos que tuvo con Marta, la mujer con la que estuvo casado 47 años], muchísimos amigos y figuras del mundo del espectáculo. “Más allá de su inmensa capacidad actoral, Alberto fue un hombre que mantuvo gran dignidad a lo largo de toda su vida; y fue así también con su partida”, dijo, después, Germán Kraus sobre su amigo, de quien marcó su don de gentes y la gran fortaleza con la que dio batalla a la enfermedad.

Juan Martín, uno de los tres hijos del actor, recibiendo las condolencias el domingo pasado Tadeo Jones

“Gracias por tanto”, se lee en la dedicatoria que sus hijos, su nuera y sus nietos le pusieron en la corona de flores con los colores del club de sus amores: Racing Club Tadeo Jones

Adrián Suar, llegando al Cementerio de Boulogne. “Negro, amigo mío, compartimos más de treinta años de amistad; te voy a llevar siempre en mi corazón”, escribió en sus redes el actor y productor Tadeo Jones

LA DESPEDIDA A UN GRANDE

Lloviznaba el domingo cuando el vehículo de la Cochería Boulogne que transportaba los restos de Alberto Martín ingresó al Cementerio de Boulogne, en San Isidro. No bien el vehículo se detuvo, su hijo Juan Martín y su nieto Gonzalo –hijo de María Marta– ayudaron a bajar el cajón y, con la colaboración de Germán Kraus, lo ubicaron en el centro del oratorio. “Te rogamos, Señor, que recibas a ‘Chiche’ en tu casa (…). Concédele descanso eterno y luz”, fueron las palabras con las que la ministra de la eucaristía Patricia Celis inició el responso al actor, que había nacido el 8 de mayo de 1944, en el partido de San Martín, Buenos Aires, con el nombre de Luis Alberto Di Feo y a quien, años más tarde, Alberto Migré definiría con muchísimo cariño como “intuitivo y buenmozote”.

El actor Sergio Gonal Tadeo Jones

Matías Santoianni (acá junto a Germán Kraus) escribió en sus redes sociales: “Quiero agradecerte por dejarme ser parte de tu vida (…), por dejarme acompañarte tomando tu mano, por ser sereno en la tormenta y por enseñarme que el dolor enseña” Tadeo Jones

Marcelo De Bellis se retira del oratorio: “Nos dejó mucho a todos los argentinos; lo vamos a extrañar muchísimo. Ahora va a estar con su amada Marta… y con mi mamá, a quien Alberto tanto me ayudó a cuidar” Tadeo Jones

Tras la lectura de un pasaje del Evangelio según San Juan, Celis –que también fue convocada en 2018 para despedir a Marta, la mujer de Alberto– tomó la palabra el actor Marcelo Di Bellis, quien recordó a su amigo y colega: “Lo vamos a extrañar muchísimo: donde él estaba había risas, amistad sincera y solidaridad”, les contó a todos y, antes de acercarse al féretro –que hasta último momento estuvo cubierto con una bandera de Racing, el club del cual era fanático [se había tatuado su escudo en el brazo e, incluso, llegó a conducir La cocina de Racing en un canal de cable]–, recordó cómo Alberto acompañó de manera incondicional la internación de su madre, años atrás.

María Marta, hija mayor de Alberto, se abraza con el actor Matías Santoianni, muy amigo y compañero de Alberto Martín en obras teatrales como Mi suegra o yo y La chica del sombrero rosa; al lado, "Carna" Crivelli y el humorista y músico uruguayo Sebastián Almada Tadeo Jones

Entre los que ayudaron a ingresar el féretro al oratorio del Cementerio de Boulogne estuvieron el actor Germán Kraus, su nieto Gonzalo –hijo de María Marta–, su amigo Natalio “Lito” Greco y Juan Martín, el hijo del medio de Alberto Tadeo Jones

En la sala, que estaba abarrotada, las lágrimas y la emoción de familiares, colegas y amigos era total. Fue entonces cuando la ministra invitó a todos los presentes a despedir al entrañable actor. En ese domingo gris, aquel aplauso pareció no tener fin.

En Brigada en acción, una película de 1977, compartió cartel con Christian Bach, Juan Carlos Altavista, Palito Ortega y Carlitos Balá

Con su amiga Carmen Barbieri, Alberto Martín conformó una dupla histórica en el teatro de revista en los 80 y 90; recientemente, ella lo había convocado para su programa de tevé, Mañanísima

Amigo leal y cultor de la familia, Alberto fue, además de fanático del fútbol y de la cocina, un apasionado del río: "Cuando podía, aprovechaba para salir a navegar", recuerdan sus amigos. Tenía carnet y, como hobby, le gustaba remodelar embarcaciones chicas. Esta foto, en donde se lo ve al mando de su barco acompañado por un amigo, es de hace más de 30 años