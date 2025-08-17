Quiénes son los hijos de Alberto Martín

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la muerte del reconocido actor Alberto Martín, quien partió este sábado a los 81 años, tras una prolongada internación producto de una grave enfermedad que deterioró su salud en los últimos días. La noticia dejó un profundo vacío tanto en el ambiente como en sus hijos y nietos.

Fue Carlos Rottemberg quien confirmó la información por medio de la cuenta de X de Multiteatro: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Alberto Martín en su juventud y adultez (Foto: Instagram @albertomartin.ok)

El actor estuvo casado 47 años con Marta, quien murió en 2018, luego de una década con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad en la que él lo acompañó constantemente. Fruto de aquel matrimonio, Martín se convirtió en padre de tres hijos, María Marta, Juan Martín y Juan Manuel, quienes lo convirtieron en abuelo en cinco oportunidades con la llegada de Gonzalo, Valentín, Bianca, Luca y Valentina.

En una entrevista con LA NACION, contó que su esposa habló sobre el duro deterioro de su mujer. “Todo ese período estuvo en mi casa y hacia el final teníamos como una especie de terapia en el living de nuestra casa, hasta la última semana que debimos internarla (...) Estuvimos 47 años juntos y creo que no te reponés nunca, pero me armé una vida sin Marta, con el permanente apoyo de mis hijos y nietos“, aseguró.

Alberto junto a su esposa y sus tres hijos, María Marta, Juan Martín y Juan Manuel (Foto: Captura redes sociales)

Sobre cómo atravesó el duelo de la muerte, comentó: “Es muy difícil. Vivo en la misma casa que compramos al año de casarnos y que fuimos reciclando. Respeto a la gente que puede armar otra vida, yo todavía no sé cómo es". Incluso, se cuestionó el tiempo que había pasado en el trabajo y no con su familia: “Con el paso de los años puedo ver que me he perdido montones de cosas porque trabajé mucho y de pronto estaba haciendo una tira, un unitario, me iba de gira los fines de semana, hacía temporada en Mar del Plata o en Carlos Paz o en Buenos Aires".

Tras aquella partida, sus nietos se convirtieron en un pilar fundamental para él, del mismo modo que él lo fue para uno de sus nietos, a quien acompañó en su transición de género. En reiteradas entrevistas, el actor contó que no le fue difícil comprender lo que sucedía, al contrario, manifestó ser una persona abierta y por eso lo apoyó incondicionalmente en una decisión tan trascendental como el cambio de identidad.

Alberto Martín reveló que tuvo relaciones con hombres

Además, remarcó que lo apoya contra viento y marea, y subrayó que lo acompaña en todo el proceso, del mismo modo en que lo hacen sus padres. Asimismo, dijo que la experiencia de los años le permitió tener una visión más amplia y una comprensión distinta a la de su hija María Marta -la madre de Valentín-.

Es que Alberto relató que durante su juventud mantuvo vínculos con hombres en más de una ocasión y remarcó la naturalidad con la que vivió siempre esa situación. Fue en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine) en donde dialogó con Carmen Barbieri y habló sobre su vida personal. “La comunidad gay tuvo mucho que ver con mi carrera. He tenido grandes amigos y amores también”, expresó en ese momento. Por eso, no es de extrañar que haya apoyado a su nieto en ese proceso tan importante.

Lo cierto es que Alberto Martín fue por décadas una de las figuras más queridas por el público argentino, que lo convirtió en uno de sus actores preferidos gracias a sus éxitos televisivos. Con una trayectoria que abarcó teatro, cine y televisión, supo ganarse un lugar destacado en la cultura popular y con su talento logró traspasar la pantalla de televisión.