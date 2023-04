A los 96 años, Mirtha Legrand será sometida a una intervención cardíaca programada

escuchar

Mirtha Legrand será sometida a un procedimiento quirúrgico programado en los próximos días en el que se le colocará un marcapasos, según pudo saber LA NACION. “Tomé la decisión junto a mi familia y mi equipo médico”, aseguró la diva a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Hola, les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo ”, escribió la conductora en el mensaje.

“Tomé la decisión junto a mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene”, sumó. “Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia, que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales, que nada tienen que ver con esta decisión. ¡Gracias, sigo apostando a la vida! Besos, chau chau”, finaliza el escrito que lleva la firma de la conductora.

“ Ella está muy bien, anoche estuvo en la gala de la Asociación Conciencia en La Rural y se la vio bárbara. Es una cosa muy menor, muy sencilla ”, había aclarado a este medio Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de imagen, cuando el rumor comenzó a circular. “Se están tomando todos los recaudos para su vuelta a la televisión, pero no se trata de nada complicado”, agregó sin querer dar detalles sobre el motivo que llevará a la conductora al quirófano.

Decidida a regresar al frente de sus históricos ciclos televisivos, la diva espera que su nieto, Nacho Viale, concluya exitosamente las negociaciones con los distintos canales de aire para asegurarle un espacio en la grilla. Por el momento, la versión más fuerte asegura que podría volver desde la pantalla de eltrece, aunque también se especuló con un posible desembarco en América TV. Por lo pronto, el titular de la productora StoryLab se niega a dar confirmaciones. “¡Nada pone en espera nada! Todo perfecto, todo programado y ambulatorio. La espera es porque no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto”, escribió Viale en su cuenta de Twitter, asegurando que no es la salud de Legrand lo que mantiene en standby el anuncio de su retorno.

Nada pone en espera nada! Todo perfecto todo programado y ambulatorio. La espera es por que no hay negociación que avanza con el canal del año pasado no por esto. — Nacho Viale (@nachoviale) April 26, 2023

En sus últimas vacaciones fuera de la tele, Legrand se mostró sumamente activa: viajó a Mar del Plata, vio varias obras de teatro y, ya de regreso a Buenos Aires, participó de galas solidarias. Así, anoche fue una de las figuras que estuvo en La Rural, en la gala organizada por la Asociación Conciencia: impecable, vestida íntegramente de negro, la diva conversó animadamente con muchos de los invitados y se mostró muy entusiasmada con la idea de volver a trabajar.

