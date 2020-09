Natalia Oreiro compartió un video retro de su embarazo, bailando un hit de La Princesita Crédito: Instagram

"Es viernes y tu cuerpo lo sabe", escribió Natalia Oreiro junto a una publicación de su cuenta de Instagram en la que muestra un video de su pasado. En el mismo se la ve transitando su último mes de embarazo de Merlín Atahualpa, sin remera, y bailando frente al espejo un tema de cumbia de Karina "La Princesita" Tejeda.

A la espera del hijo que tuvo con Ricardo Mollo- que nació el 26 de enero de 2012-, la uruguaya no perdía la frescura. Con la cercanía del parto, lejos de hacer reposo, se ve que Oreiro mataba la ansiedad por la llegada de su pequeño bailando cumbia, ritmo que le sienta muy bien: tiempo después, en 2016, se convertiría en la protagonista de Gilda, no me arrepiento de este amor, la biopic sobre la trágica vida de la reina de la música tropical.

Natalia Oreiro, embarazada, bailaba temas de la princesita Karina - Fuente: Instagram 01:00

"Ata estaba en mi panza de 9 meses y quería bailar con @kariprinceoficial", sumó en el posteo. La publicación resultó todo un éxito: en dos horas, ya fue vista por más de 122 mil personas y además fue comentada por cientos de personas, entre ellas por celebridades como Dolores Fonzi, y Julieta Díaz, entre otras.

A quien obviamente no le pasó desapercibido el video fue a la autora del tema, La Princesita, quien también dejó su mensaje: "Ay, ¡te amo! Tengo el recuerdo de cuando participé en Solamente vos y viniste al camarín a decirme cosas hermosas previo a participar. Esos gestos preciosos que no se ven, porque suceden en privado". Al parecer, existe una admiración mutua entre las dos mujeres.

El intercambio de Karina, la princesita y Natalia Oreiro Crédito: Instagram

