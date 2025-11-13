De qué se trata Yo, Narciso, la nueva comedia que une a Natalia Oreiro y Adrián Suar

En 2013, Adrián Suar y Natalia Oreiro se convirtieron en la dupla televisiva de año. Todas las noches, millones de televidentes se congregaban para ver la telenovela con toques de música y humor Solamente vos, y seguir las desventuras de Aurora Andrés y Juan Coustou, una pareja que debía luchar contra las inclemencias del destino y, también, contra la condición del caballero, que era casado. Este año, el dúo de estrellas volvió a unirse, pero para filmar una nueva comedia que los tienen como protagonistas.

Oreiro y Suar en una escena de la película

Yo, Narciso, es el sugerente título de la película que los une por primera vez para la pantalla grande y que se estrenará en agosto de 2026. El film cuenta con dirección de Suar, que también es responsable del guion junto a Pablo Solarz. El elenco lo completan algunas de las figuras más importantes de la televisión, el cine y el teatro de los últimos años: Eleonora Wexler, Julieta Zylberberg, Mariano Saborido, Andy Chango, Sofi Morandi y Camila Peralta, acompañados por la gran Moria Casán, que vuelve a la pantalla con un personaje que promete ser desopilante.

Según adelanta la gacetilla, después del éxito de 30 noches con mi ex y MazelTov, esta nueva película de Suar propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno, ese reflejo que domina las relaciones, las redes y la forma en que hombres y mujeres se muestran y aman. El film se propone exponer con humor y lucidez el desafío de vincularse en una era donde todo el mundo quiere ser visto, admirado y validado.

La historia gira en torno a Rocío Flores (Oreiro), una profesora universitaria de sociología, que está enfocada en la escritura de un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano estético.

Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

Adrián Suar y Natalia Oreiro otra vez juntos, a 12 años de Solamente vos

Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola, poniendo en riesgo la intención de Rocío de completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan.

El director en el set de Yo, Narciso MARCOS LUDEVID 2025

Tanto Suar como Oreiro recurrieron a sus redes sociales para celebrar este nuevo proyecto conjunto, anunciar el inicio de la filmación y compartir imágenes del backstage.

La película marca el regreso de Oreiro a la comedia, después de haber protagonizado dos films dramáticos. Este año, la actriz uruguaya estrenó La mujer de la fila, en la que interpreta a la madre de un menor encarcelado que termina involucrándose en la defensa de los derechos de los detenidos y sus familiares, y La noche sin mí, en la que le presta el cuerpo a Eva, una esposa y madre de familia que ve como su vida cambia de un momento a otro.