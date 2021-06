A sus 19 años, la actriz de Anne With an E Miranda McKeon contó que se le diagnosticó cáncer de mama

Miranda McKeon, actriz de la serie Anne with an E, realizó un conmovedor anuncio a través de las redes sociales para compartir que, a sus 19 años, fue diagnosticada de cáncer de mama.

La joven, que en la pantalla se puso en la piel de Josie Pye, recurrió a Instagram para contar cómo transita su batalla contra la enfermedad y el proceso que inició para su recuperación.

Junto a una imagen en la que se la ve de pie en un consultorio médico, la actriz escribió cómo vive este “viaje”, y posteó una serie de fotografías con notas que escribió a mano, en las que explica su situación.

En su mensaje, Miranda dio un mensaje en positivo: “¡El rosa es mi nuevo color! Con dolor pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son una entre un millón! (literalmente, búsquenlo en Google) Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!”, expresó primero con cierto humor la intérprete.

En la publicación, de fecha del pasado viernes, la actriz relató cómo fueron los días tras recibir la noticia. “Decidí compartir información sobre mi cáncer para no tener miedo y dar un mensaje para mi familia y amigos”, expresó. Miranda aclara que se enteró de su diagnóstico luego de volar a San Francisco el 14 de junio para trabajar en un proyecto ecologista, y tuvo que volar de regreso de forma inmediata a su casa para someterse a pruebas y biopsias.

Aunque evitó dar detalles concretos de su diagnóstico,“con el fin de no asustar” a los demás, contó que su cáncer se tratará con “quimioterapia, radiación y algún tipo de cirugía”. Y agregó: “La buena noticia es que es un tipo de cáncer muy tratable y muy curable. Estaré bien”, manifestó.

En el día de ayer, Miranda realizó otra publicación, en la que se la ve esperando recibir una respuesta después de someterse a una tomografía para comprobar el alcance de la enfermedad.

“Independientemente de cuál sea el resultado hoy, nada cambiará. El tratamiento seguirá el mismo curso. No voy a fingir que si el cáncer tomó mis ganglios linfáticos no estaré desconsolada y probablemente lloraré durante muchas horas, pero no quiero vivirlo con miedo, así que después de eso, me secaré las lágrimas, iré a por un helado y levantaré la frente”, sostuvo con fortaleza.

En las últimas horas, Miranda tuvo acceso a los resultados de las pruebas, que son en parte alentadores. Y con esa sensación de alegría, compartió una imagen de su familia celebrándolo. “¡Mi mamá saltando sobre mi primo y lágrimas de felicidad con mi papá! ¡Los resultados son negativos y las vibras positivas! Ningún cáncer se ha diseminado más allá de mis ganglios linfáticos. Esta noche recibiré un helado de celebración con amigos después de un viaje rápido a Nueva York para reunirme con algunos médicos (los médicos están obsesionados conmigo en este momento). Hoy es una victoria”, celebró la actriz.

En apoyo a su situación, varios de sus compañeros del elenco y el equipo de Anne With an E dedicaron afectuosos mensajes a Miranda. Dalmar Abuzeid, que interpreta a Bash, escribió: “Te deseo lo mejor, Miranda. ¡Sos valiente!”. Amybeth McNulty (Anne Shirley) señaló: “Te respaldamos. Siempre”.

LA NACION