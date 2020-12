Nicole Neumann expresó su tristeza en las redes por la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito Fuente: Archivo

Nicole Neumann manifestó su tristeza a través de sus historias de Instagram por la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. La modelo ya había dejado en claro su postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, y tras conocerse el resultado de la votación del Senado, volvió a referirse al tema: "Temen por la muerte, pero celebran la interrupción de una vida; así de raro es el mundo".

En Instagram Stories replicó el texto de otra usuaria, @emiperrota, que representa su forma de pensar: "Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos (...) Si una vida es riesgo de vida o es producto de una violación, pensé que hoy la ley ya lo consideraba, pero entonces, ¿qué más busca?".

También citó varias frases de la Madre Teresa de Calcuta para reafirmar lo que siente: "El aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas". Después de compartir otras imágenes en contra de la legalización del aborto en nuestro país, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) tomó la palabra y aseguró que la aprobación de la ley empañó el fin de su 2020.

"Una lástima que después de un año tan malo y tan pedorro las fiestas estén terminando todo lo contrario a 'noche de paz y amor'; no lo entiendo, como siempre digo, soy medio unicornio", escribió indignada en sus historias.

Este martes, la modelo ya había planteado sus argumentos en el ciclo de El Pollo Álvarez, donde dejó en claro que se identifica con el "pañuelo celeste". "Hay que cerrar lo que está mal, lo clandestino, y poner el foco en lo que hay que hacer para evitar eso", sostuvo.

"Desde el Estado en lo que es educación y proveer a las mujeres de métodos anticonceptivos, además de saber cómo usarlos, para no tener que llegar a eso. Hay que evitarlo antes y no porque suceda, dejamos que pase todo y lo legalizamos; me parece una ecuación bastante rara", cerró.