Actrices Argentinas exigió hoy, en una conferencia virtual en el Teatro Picadero, que el Proyecto de Ley para la Interrupción del Embarazo sea tratado este año en el Congreso

3 de noviembre de 2020

Ante la demora en el tratamiento del proyecto de interrupción legal del embarazo, la agrupación Actrices Argentinas ofreció este mediodía una conferencia de prensa virtual para pedir que el proyecto sea abordado en el Congreso antes de fin de año.

A través de un acto celebrado en el Teatro Picadero que culminó con un pañuelazo al grito de "¡será ley!", las actrices dieron lectura al reclamo. Dolores Fonzi, Thelma Fardin, Malena Sánchez, Anabel Cherubito, Nancy Dupláa y Andrea Pietra repasaron las instancias en que se encuentra la propuesta de ley y aportaron datos sobre las muertes e internaciones de mujeres a causa de abortos clandestinos en el país.

Tras dedicar el acto a María Ovando, "de la provincia de Misiones y condenada la semana pasada a 20 años de prisión acusada de no haber evitado el abuso sexual de una hija y una nieta, en un juicio sin perspectiva de género y plagado de irregularidades y afrontas contra su persona ", Thelma Fardin tomó la palabra.

"A poco más de un mes del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y tras dos reprogramaciones de reunión formal con el presidente de la Cámara de Diputados que sufrió la Campaña por el aborto legal, convocamos a esta conferencia para exigir que se trate el proyecto de interrupción legal del embarazo durante el año en curso, dado que el próximo 20 de noviembre es la fecha límite para la presentación de proyectos en las sesiones ordinarias del Congreso", apuntó la actriz desde el escenario del teatro, donde las actrices escenificaron sus reivindicaciones manteniendo la distancia social por la pandemia.

Andrea Pietra aportó a continuación datos acerca de las muertes por abortos clandestinos, que no cesan. "Ni la pandemia ni la crisis son razones válidas para seguir postergando el derecho a decidir. Nos prometieron abrir el debate en el Congreso durante 2020. Hoy, el tratamiento de la ley se sigue aplazando y se siguen vulnerando los derechos humanos de la mitad de la población. El proyecto de la campaña todavía tiene pleno estado parlamentario. Como parte del movimiento de mujeres y diversidades, demandamos su urgente tratamiento sin más dilaciones ni concesiones", expresó.

Nancy Dupláa mencionó las "alarmantes" cifras basándose en datos brindados por LatFem, la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe, que indican que "ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos, el 16% de entre 10 y 19 años de edad". "Esas cifras no contemplan a todas aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social", puntualizó la actriz.

Actrices Argentinas hizo hincapié en que "cada día, siete niñas entran a una sala de partos en Argentina" y apuntó: "A pesar de estar contempladas como sujetos de derechos a las interrupciones legales del embarazo, estas sufren dilaciones por parte de instituciones de salud estatal o privada, y, al hacerlo, esas niñas son forzadas a parir, judicializadas, vulneradas en todos sus derechos y traumatizadas no solo por los abusadores sino por quienes debieran pelear por su integridad. Se las expone mediáticamente y se las somete a riesgos obstétricos junto a gravísimas consecuencias para su salud física y mental, una tortura que está sostenida por instituciones clericales que ampara el Estado. A los sacerdotes se les permite el ingreso a quirófanos, se modifican informes médicos para postergar el acceso al aborto en casos en que está permitido, se manipulan pacientes. No nos cansaremos de gritar: ¡Son niñas, no madres!".

En tanto, Anabel Cherubito denunció, en nombre de Actrices Argentinas: "El rol activo de las iglesias que presionan desde colegios y universidades clericales con financiamiento del Estado con un trato aberrante a estas niñas mientras hacen lobby para evitar el tratamiento y la aprobación de la ley y la correcta aplicación de la ESI (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) en todos los niveles".

Malena Sánchez agregó: "En discursos recientes se ha hablado de despenalizar, pero despenalizar no alcanza. El avance en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo garantiza el acceso seguro y reduciría la cantidad de personas gestantes que llegan a las camas de terapia intensiva". Finalmente, Dolores Fonzi dio lectura al tramo final del manifiesto señalando que el Estado "debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación sexual integral y laica, y a gozar de una salud reproductiva sin discriminación, así como el derecho a una vida libre de tratos inhumanos o degradantes".

¿Cuáles serían los posibles motivos por los que se está dilatando el tratamiento del proyecto? "Hay poderes detrás de todo esto que están impidiendo que esto salga por distintas cosas, no nos dejan tener acceso a nuestros derecho e intentan imponer sus deseos en contra de los nuestros", señalaron.

La agrupación sostuvo además que "en caso de que el proyecto no salga adelante este año" seguirá "visibilizando, empujando y reclamando en las calles -con el distanciamiento social pertinente-" su debate. "No se puede seguir pateando la pelota", sostuvieron.

