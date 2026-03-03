Roberto Piazza, el modisto preferido de los hermanos Milei, inaugura una muestra de costura en el Congreso

Después de una gira que lo llevó por dos meses a recorrer Estados Unidos y Europa, Roberto Piazza regresó al país con una propuesta singular: presentar parte de su obra en el Congreso de la Nación. La muestra, titulada “La Mujer en escena”, fue promovida por la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, que organizó parte del ciclo del Mes de la Mujer en el Parlamento.

En diálogo con LA NACION, el diseñador, defensor de las políticas de Javier Milei, comentó los detalles de la exposición, su amistad con Lemoine, su relación con el Presidente y cómo le gustaría vestir a la secretaria general de la Presidencia.

La invitación del Congreso, por la cual Piazza asegura que no recibe ninguna retribución a cambio, busca recorrer distintas miradas sobre la mujer desde el patrimonio, el diseño y el arte. “A Lilia se le ocurrió hacer una semana dedicada a vestidos míos que son art couture. No es alta costura, esto es arte en la costura”, explicó Piazza. Y agregó: “Son piezas trabajadas a mano, bordadas, pintadas. Para que la gente las vea de cerca como arte”.

Su amistad con Lemoine, quien figura en el flyer de presentación como “promotora” de la muestra, surgió luego de que la diputada asistiera a uno de sus desfiles el año pasado. “La llevó Javier [Milei]. Me la presentaron y quedamos en cenar juntos. Terminamos hablando un millón de veces por teléfono porque estamos los dos muy ocupados”, contó.

Durante su gira por Europa y Estados Unidos, Lemoine lo llamó con la idea de la exposición. “Le dije ‘obvio, desde ya’. Y ahí nos hicimos amigos. Hablamos mucho, nos zarpamos a veces. Con Javier también nos zarpamos, él me trata a mí como un amigo”.

La muestra de Piazza podrá visitarse en el Anexo A, sobre la avenida Rivadavia 1841, frente al Palacio Legislativo, y tendrá su acto oficial este jueves 5 a las 18, con inscripción previa.

El creador anticipó que la selección combinará diseños actuales con piezas que definió como “capolavoros”, característicos de sus 50 años de trayectoria en la moda.

Cada vestido estará exhibido en maniquíes especialmente preparados y resguardados. “Son muy delicados. Tienen que estar protegidos, con seguridad. No es ropa: es obra”, remarcó.

El modisto contó que le gustaría que asista la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la que considera “una gran amiga”, y la senadora Patricia Bullrich, con quien mantiene una amistad hace más de 40 años. “Con ellas tendría a las mujeres que quiero”, bromeó.

También aclaró que le encantaría que vaya el Presidente. “No va a poder, pero igual sabe todo. Hablo con él día por medio”, señaló.

Los gastos que representa la exposición corren por parte del diseñador, según aclaró. “Expongo, pero todo con la mía. Ninguno de nosotros tenemos subsidios del Estado ni nos pagan, nos proponen poner nuestras creaciones. Walter [Vázquez, su pareja de hacer más de 20 años] lo arma. Yo voy con el auto de una amiga”, expresó Piazza.

Desde la Dirección de Cultura, Museo y Extensión Federal aseguraron a LA NACION que la exposición no representa ningún gasto para el Congreso, que solo se encarga de disponer el establecimiento. Tampoco se paga a los expositores involucrados, ya que aseguran que las muestras en el Congreso representan un “enorme prestigio” y tienen gran difusión para pequeños artistas.

Su relación con los Milei

El vínculo de Piazza con el Presidente comenzó mientras el modisto estaba en Los Ángeles. El mandatario había dado un polémico discurso en el encuentro anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde acusó a los homosexuales de pedófilos.

“La llamé a Yuyito [González, en ese entonces pareja de Milei] y a Patricia [Bullrich] y les dije que no es bueno lo que dijo. Javier me llamó por teléfono y estuvimos como una hora y media hablando. Me pidió disculpas, me dijo que se fue al pasto y que le editaron el discurso. Me mandó el discurso completo. Ahí lo entendes mejor”, sostuvo.

Tras ello, el mandatario lo invitó a cenar a la Quinta de Olivos y ahí fue donde conoció a Karina Milei. “Le pregunté si quería vestirse. Me dijo ‘Roberto, amo tu ropa, los brillos, los lujos, pero, ¿vos te imaginás el quilombo que se me va a armar si me pongo un vestido de los tuyos?’“, dijo entre risas.

El diseñador contó que uno de sus mayores deseos es vestirla y que recientemente se armó una fuerte polémica luego de que compartiera en su Instagram un diseño de un vestido animado, que puso sobre el cuerpo de Karina. “Quedó divina, pero en redes se armó un lío bárbaro. No sabés las puteadas. Ella me dijo: ‘Me muero por ese vestido’. Yo cada vez que la veo le digo de hacérselo. Que le hago uno violeta, azul o negro y que no le pongo ni una lentejuela o cristal. Pero ella me dice que no usa vestidos”, señaló. Aun así, hace unos días la vio salir con un vestido negro y “la llamó para felicitarla”.

Aunque todavía no logra vestirla, sí la ayudó con algunos detalles: “Le arreglé algunos trajes, porque ella bajó como diez kilos, entonces la asesoré un poco. Pero me dijo ‘yo no tengo tiempo de nada, ni de ir a al peluquería’”.

A Milei también lo asesoró en temas de imagen alguna que otra vez. “Le regalé cremas suizas para la piel, lo aconsejé con el pelo un poco y que se lo corte, le dije que use tono sobre tono, camisas blancas con cuellos clásicos y una buena corbata de color de contraste. Le dije que no use la campera [de cuero]... se la hace un amigo mío, que hace ropa para rockers”, contó.

Sin embargo, Milei le aseguró que “no le gusta la ropa ni vestirse”. “El otro día adelgazó un poco y ya estaban todas como locas. Estaba con un traje azul oscuro y el pelo más corto y afeitadísimo, una pose muy galán. Me decían ‘presentamelo’. Lo llamé y dije ‘Javier, sos el galán de América’”.