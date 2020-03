Acusan a Timothy Hutton de violación; él asegura que se trata de una extorsión

Acusan a Timothy Hutton de violación, pero él asegura que es una extorsión

El actor Timothy Hutton, que protagonizaba en Fox la serie Almost Family, fue acusado de violar a una niña de 14 años en 1983, según detalla un informe publicado por BuzzFeed News. Por su parte, el artista, que en esos tiempos tenía 20 años, negó las acusaciones y dijo que todo se trata de una "extorsión".

La denunciante es Sera Johnston, una exmodelo canadiense que ahora tiene 50 años y que el año pasado había presentado una denuncia penal contra el artista en el Departamento de Policía de Vancouver. En la denuncia, que se hizo pública recién ayer al publicarse el artículo, Johnston afirma que fue agredida por el actor cuando él estaba en esa ciudad canadiense para rodar la película Iceman.

En su declaración, detalla que ella tenía solo 14 años cuando estaba en el mismo hotel en el que se hospedaba Hutton. Fue entonces que el actor la invitó a ella y a dos amigas que la acompañaban a su habitación, en donde él estaba con otros amigos. Allí, dijo que fue violada y agredida tanto por él como por otro de los hombres.

Por otra parte, la exmodelo explicó a BuzzFeed que no presentó la denuncia antes porque no creía que alguien creyera en su historia y que solo tomó coraje tras el movimiento #MeToo.

La respuesta de Hutton

Hutton negó las acusaciones a través de sus abogados en el artículo de BuzzFeed. Los mismos informaron que el actor nunca conoció a Johnson y que su historia fue "fabricada" con "declaraciones evidentemente falsas, escandalosas y difamatorias".

Tras la publicación de la nota periodística, Hutton difundió un comunicado en el que aseguró: "Durante los últimos dos años y medio, he sido blanco de múltiples intentos de extorsión por parte de una mujer llamada Sera Dale Johnston para sacarme millones de dólares. Ella me amenazó con que si no cumplía con sus demandas, iría a la prensa con la falsa acusación de que la agredí sexualmente hace 37 años en Canadá. Nunca agredí a la Sra. Johnston".

Además detalló: "BuzzFeed decidió publicar la falsa historia de la Sra. Johnston. BuzzFeed sabía la verdad porque se les proporcionó evidencia documentada. Lo que realmente sucedió aquí es que los intentos de extorsión de la Sra. Johnston fracasaron. Entonces siguió con su amenaza y fue a la prensa con su historia falsa. Cuando me di cuenta de esto, fui al FBI, firmé una declaración jurada y presenté una denuncia penal contra la Sra. Johnston por extorsión. No dejaré de luchar para exponer esta historia tal cual es: un intento fallido de extorsión basado en algo que nunca sucedió".

En el artículo periodístico aparece también el testimonio de una de las jóvenes que acompañaban a Sera ese día en el hotel en el que se hospedaba el actor. La mujer, que según el sitio de noticias no ha estado en contacto con Johnston durante décadas, corroboró el relato de la exmodelo. Por otra parte, BuzzFeed aclara que esa mujer firmó una declaración jurada, bajo pena de perjurio, al momento de dar su testimonio.

Por otra parte, la madre de Johnston, que trabajaba como decoradora de escenarios, dijo que al enterarse de lo sucedido consideró hacer una denuncia policial contra el actor, pero temió que ella y su hija, que tenía cierta presencia en los escenarios de Canadá, comenzaran a perder sus trabajos en la industria.

Según la investigación periodística, luego de que los abogados de Johnston se reunieran con los de Hutton, el actor accedió a pagarle 135 mil dólares; "mucho menos de los 1.5 millones que había propuesto el abogado de la exmodelo". Pero después de firmar los documentos iniciales, ella dio de baja el trato por que no podía soportar los términos del acuerdo que incluían la negación del abuso.