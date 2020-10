Adele en Saturday Night Live

Desde hace algunos días, Adele viene preparando el terreno para su vuelta a los escenarios, al menos en la televisión. En la promo de The Saturday Live aparece la británica en su debut como host con su nueva figura y practicando un nuevo acento. La acompañan la cantante H.E.R. y la actriz Kate McKinnon. La última vez que la intérprete de "Hello" hizo un show fue en 2017 y su única aparición en este ciclo había sido en 2008.

Este fin de semana, la cantante tendrá un nuevo desafío en su carrera y oficiará de anfitriona, según reveló en las redes sociales. En el adelanto se la ve cómoda en ese rol. Sin embargo, no queda claro si también tendrá un número musical junto a H.E.R., quien va a presentar "Damage", su último single.

Adele, de 32 años, es la protagonista del teaser del programa, junto a Gabriella Wilson -más conocida como H.E.R- y Kate McKinnon, quien forma parte del programa de la cadena NBC. Entre bromas, la británica presenta a la encargada de ponerle música al episodio y abre el juego a que en realidad puede ser ella la que tocará en vivo.

"Hola, soy Adele y soy la presentadora de Saturday Night Live esta semana con H.E.R. como invitada musical", dice en el video. Y McKinnon pregunta: "Esperá, ¿H.E.R. o ella?". A lo que la presentadora sugiere que podría ser McKinnon la que cante. "O quizá sea yo", concluye la británica dándole esperanzas a sus fans de verla otra vez en acción.

Las especulaciones sobre que Adele, quien viene siendo perseguida por la prensa por su impactante cambio de imagen, tiene nueva música y la presentaría en vivo se hicieron mucho más fuertes luego de ver este adelanto. Su último álbum, 25, ganó el premio Grammy a mejor álbum, fue lanzado hace cinco años. Quizá la pandemia la inspiró.

