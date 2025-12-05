Los actores de La Familia Ingalls recordaron a Michael Landon: “Era muy divertido en el set, pero no era un hombre feliz”

Hay programas televisivos que trascienden a su tiempo y siguen encontrando en las nuevas generaciones un público ávido. Ocurre con El Chavo del 8 o El Zorro, dos ciclos que aún hoy siguen convocando a una gran audiencia cada vez que son repuestos en la pantalla chica. Algo similar ocurre con La Familia Ingalls, el drama que repasa las vivencias de un matrimonio y sus hijas en los Estados Unidos de 1870. Con personajes queribles y conflictos que parecen no pasar nunca de moda, este clásico de la pantalla chica fue visto por millones y millones de personas en el mundo, y aunque su última temporada se grabó en 1983, todavía sigue dando de qué hablar.

Los actores de La Familia Ingalls en la primera temporada del ciclo televisivo

Esta semana, algunos de los actores que participaron de aquel clásico, recordaron al gran artífice de aquel programa: el actor, director, productor y guionista Michael Landon, y volvieron a generar controversia al definirlo como una persona feliz dentro del set, y un hombre infeliz fuera de los estudios.

En declaraciones a Woman’s World, Alison Arngrim, la actriz que interpretó a la malvada Nellie Oleson en el programa, se refirió a su paso por el programa y, en especial, al actor que falleció en 1991, a los 55 años, de cáncer de páncreas. “Es una de las personas más divertidas que he conocido. Esa es una de las mejores maneras de describirlo. Recuerden que él escribió, produjo y dirigió la serie... Era un derroche de energía y un loco adicto al trabajo, pero muy gracioso. Michael era un torbellino creativo”, comenzó expresando.

Michael Landon junto a su esposa Cindy y sus hijos Christopher y Shawna, en 1984 Ron Galella - Ron Galella Collection

Y continuó: “Era absolutamente increíble verlo trabajar, y también te hacía morir de risas y no podía resistirse a una broma pesada”. Sin embargo, la actriz reveló que fuera del set, Landon vivía una realidad menos feliz. “Michael Landon no tenía una vida familiar feliz. Tuvo una infancia miserable y hablaba abiertamente de lo difíciles que eran sus padres. Buscaba una familia, el amor y la conexión que la serie ejemplificaba”, explicó la actriz.

Dean Butler, el actor que interpretó a Almanzo Wilder, el marido de Laura Ingalls (Melissa Gilbert), también habló con el medio y aseguró que Landon “no era un ser humano perfecto en ningún sentido”.

Alison Arngrim interpretó a Nellie Oleson en La Familia Ingalls. Archivo

“Era un ser humano muy completo y diverso, pero comprendía cuál era su trabajo: crear algo que varias generaciones pudieran experimentar juntas”, coincidió Butler con su excompañera de elenco. “Él quería crear algo que fuera fundamental en cuanto a su bondad con las personas, los valores y la moral; algo que fuera clarísimo. Había muy pocos matices y ambigüedades en lo que hacía”, agregó.

Durante una entrevista de 2024 para conmemorar el 50° aniversario de La Familia Ingalls, Gilbert, de 61 años, también repasó en una entrevista publicada por People sobre su experiencia de haber trabajado junto a Landon.

“Michael era el mariscal de campo, ¿verdad? Así que él marcaba la pauta de lo que hacíamos”, dijo Gilbert. Y reveló: “Mi caso era único, ya que yo era el único miembro del elenco que socializaba regularmente con él y su familia”.

Melissa Gilbert y Dean Batler

Gilbert explicó que ella solía pasar sus vacaciones junto a Landon y su familia, y que él era conocido por hacerle obsequios increíbles a los miembros del elenco. “Era magnético. Nuestra relación se volvió inmediatamente paternal, pero cuando trabajaba con nosotros nos trataba como a contemporáneos suyos, no como a niños”, recordó. También compartió una anécdota del actor que lo definió como persona. “Todos los años para NBC, él anunciaba el Desfile de las Rosas y, en lugar de aceptar un pago por ello, usaba ese dinero para comprar regalos de Navidad para el elenco y el equipo técnico”, rememoró.

Esta no fue la primera vez que Gilbert habló del fallecido actor, quien fue para ella mucho más que su padre en la ficción. En una entrevista con el canal CBS en julio de 2020, la actriz contó que Landon creaba un ambiente muy divertido durante el rodaje, por lo que nunca vivió los diez años que pasó en el set de La familia Ingalls como un trabajo. “Era como pasar el tiempo en un gran campamento de verano, pero en el que además podía jugar a disfrazarme con toda esa ropa fantástica y esos zapatos abotonados. Jamás lo recuerdo como algo que no haya sido divertido”, señaló.

Melissa Gilbert junto a Micharl Landon Instagram

La familia Ingalls se basó en la icónica serie de libros Little House on The Prairie de Laura Ingall Wilder. Allí, la escritora relataba los pormenores de su infancia en el oeste de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. La serie fue un éxito inmediato y tuvo más de 200 episodios a lo largo de nueve temporadas. Incluso se realizaron varios especiales.