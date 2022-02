Adiós definitivo: finalmente, Florencia Peña se despide de Flor de Equipo: “Se cumplió un ciclo”

Después de varias idas y vueltas y muchas negociaciones con el canal, Florencia Peña finalmente se va de Flor de Equipo, el programa de actualidad, espectáculos y humor que ocupa el horario de las 11.30 en la pantalla de Telefe.

“Es un ciclo que se cumplió”, explicó la conductora y actriz en diálogo con Intrusos en el Espectáculo, por América TV. En el programa aseguraron que la artista quiere, primero, irse de vacaciones y luego tiene otros proyectos en mente.

“El canal hizo todo por retenerla. Le ofrecieron distintos proyectos, le ofrecieron algo que no sea todos los días, que era lo que la tenía cansada. Florencia Peña decidió cerrar el ciclo”, explicó Maite Peñoñori al dar la noticia. Si bien Peña cedió en las negociaciones con el canal y pospuso su partida -inicialmente pensada para principios de año- ahora si le puso fecha definitiva a su despedida: el 11 de marzo será su último programa.

Florencia Peña, la primera vez que contó, entre lágrimas, su decisión de dejar su programa

Según contó Peñoñori, la actriz está muy cansada, está con distintas rodajes y a veces le toca filmar de noche e ir directo al programa. “La conducción es exigente, la actualidad, los policiales. Tiene que estar informada. y además tiene vacaciones programadas para marzo y no quiere postergarlas bajo ningún punto de vista”, agregó la periodista. “Se va a la playa con la familia. Por eso cedió hasta el 11 de marzo. Su idea era irse antes” , agregó.

Luego de contar que el programa va a seguir, manteniendo incluso su título, Peñoñori y Bertero coincidieron en que el nombre que más suena para quedarse con el envío es el de Georgina Barbarossa, quien no solo está en Carlos Paz en plena temporada teatral hasta el 7 de marzo con la obra Una noche en el hotel sino que además tiene en gateras su propio programa, ya anunciado por el canal, Historias de cocina.

Ciclo cumplido

Alejandro Guatti, movilero de Intrusos, charló con Florencia Peña luego del programa de la mañana. “Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Este es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue”, fue lo primero que dijo la actriz. “Me iba a ir un poco antes. Nos sentamos con el canal. En realidad me iba a ir el 4 de febrero”, confió.

“¿Cómo quedó la relación con el canal? Porque se dice que terminaron en malos términos”, le preguntó el periodista. “No, al contrario”, dijo elocuente la actriz. “Ellos lo que quieren es que me quede en el canal. Pero yo ahora tengo otros planes. No me voy a quedar en Telefe. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera”, agregó.

“Es un buen final para mí porque es un final consensuando”, afirmó Florencia Peña. instagram

“Se dijo que hubo cosas que te molestaron a vos”, insistió Guatti. “No, no. Para nada. Cuando sentí que ya había cumplido un ciclo el programa lo primero que hice fue hablar con ellos y ellos me entendieron absolutamente. Desde el día uno que yo empecé con Flor de Equipo sabíamos que tenía fecha de vencimiento”.

“Si bien puedo conducir y me encanta conducir, también soy actriz”, explicó después con el objetivo de dejar un poco más claros los motivos que la llevaron a bajarse de un ciclo exitoso de televisión. “Parte de mi proyecto es descansar un ratito”, explicó sobre sus planes inmediatos. Luego, contó que la conducción siempre es una posibilidad, en especial si puede hacerlo de una manera “menos compleja, menos estresante”. Por último, concluyó: “Es un buen final para mí porque es un final consensuando”.