Anamá Ferreira confesó que la bloquearon de Tinder: ¿cuáles fueron los motivos?

En pleno auge del documental El estafador de Tinder, de Netflix, Anamá Ferreira confesó que la bloquearon de la famosa red social de citas creyendo que su cuenta era trucha. Indignada, la modelo explicó la situación con lujo de detalles y mostró la respuesta que le dio Tinder por haberla suspendido.

“Anamá se anotó en Tinder y la gente creyó que era un cuenta trucha, que no era ella y se la dio de baja”, contó Carlos Monti este martes en Nosotros a la mañana. Ante la intriga del panel, el periodista puso al aire la palabra de la brasileña detallando lo ocurrido. “Es gracioso. Yo me puse con todas mis amigas en Tinder durante la pandemia. Estaba sola, en casa, sin nadie y estuve mirando”, comenzó Ferreira a través de un audio de WhatsApp.

Si bien la modelo confesó tener una gran cantidad de hombres que la likeaban, reveló que esos mismos candidatos fueron quienes la denunciaron ante la plataforma. “De golpe tenía 3000, 4000 hombres que me seguían, me ponían likes o match. Había muchos muy buen mozos. Pero muchos me decían: ‘estas fotos son de Anamá Ferreira, la modelo. ¿Qué hacés vos con las fotos de Anamá?’ No me creían que era yo”, relató.

“Algunos me daban mucha ternura porque me decían: ‘estás usando las fotos de la divina de Anamá y debés ser una obesa. Vamos a tomar un café a ver si sos Anamá de verdad’. Una locura. Otro me dijo: ‘es una vergüenza esta aplicación que esté usando fotos de famosos’ y me denunció y me bloquearon”, agregó enojada.

Tras escuchar su testimonio, Monti mostró la respuesta de la gente de Tinder que, inexplicablemente, decidió mantener suspendida la cuenta de Anamá. “Nos tomamos muy en serio las infracciones de nuestras condiciones de servicio y normas de la comunidad. Tenga en cuenta que no tenemos un proceso de apelación en este momento, por lo tanto su cuenta seguirá prohibida en Tinder. No podrá crear un nuevo perfil de Tinder usando su cuenta de Facebook y/o número de teléfono”, leyó el periodista mientras todo el equipo del matutino se solidarizaba con la modelo.