Adrián Suar, entre los sinsabores del rating y el éxito en el teatro y el cine

Según los números que dan cuenta de las preferencias del público teatral y de cine, Adrián Suar, el gerente de programación de eltrece y fundador de Pol-Ka, es la figura del momento. En la pantalla grande, este fin de semana largo 30 noches con mi ex, su primer largometraje como director, venció a Brad Pitt –el protagonista de Tren bala, la película más vista de la semana anterior– y puso así al cine argentino en el primer puesto después de más de dos años. Según estadísticas que contemplan la afluencia de público a las 225 salas de todo el país, la comedia dramática que protagoniza el mismo Suar junto a Pilar Gamboa fue vista por 240.000 personas en cinco días en cartel. Ayer, 55.000 personas fueron tentadas por esta historia entre Loba (Gamboa) y Turbo (Adrián), pareja que lleva seis años separados y que vuelven a convivir tras la salida de Loba de un instituto psiquiátrico. Para entender el fenómeno cabe consignar que una cifra casi similar, 59.000 espectadores, fueron los que vieron los tres tanques de Hollywood que le continúan en el listado de las preferencias de público: Tren bala, Liga de supermascotas y Minions 2: nace un villano. Recién en el puesto 18 aparece otra película nacional entre las más vistas. Se trata de La gallina Turuleca, la adaptación de la historia de la popular canción de Gaby, Fofó y Miliki que fue coproducida con España.

El lunes, 30 noches con mi ex, que protagonizan Pilar Gamboa y Adrián Suar, tuvo casi la misma cantidad de espectadores que tres verdaderos tanques de Hollywood photoALEJANDRALOPEZ - Patagonik

La última vez que el cine argentino había estado en el podio de la taquilla previo a 30 noches con mi ex fue hace más de dos años, a principios de 2020, justo antes de la pandemia, con El robo del siglo, que protagonizan Guillermo Francella y Diego Peretti. En aquella oportunidad, el film de Ariel Winograd tuvo 100.000 espectadores el primer día de exhibición frente a los 30.000 del film con Suar/Gamboa. Durante más de dos meses, El robo del siglo fue el film más visto en los cines del país y durante todo su recorrido comercial logró superar los dos millones de entradas vendidas. El tiempo dirá qué sucede con la ópera prima de Suar.

Aunque los números de rating en la TV abierta no le sean tan favorables en su permanente disputa con Telefe, el mundillo Adrián Suar también despliega sus fichas ganadoras en el circuito del teatro comercial porteña. Es más: tiene no una sino dos fichas ganadoras. Como actor y uno de sus productores, desde su estreno el 13 de enero Inmaduros no paró de poner el cartelito de “entradas agotadas” en el teatro El Nacional (una de las salas con mayor cantidad de butacas del circuito de la calle Corrientes). En esta caso, el señor de Pol-Ka también se desdobla: es uno de los protagonistas de esta comedia junto a Diego Peretti y también uno de sus productores junto a Nacho Laviaguerre. Semana tras semana, en los registros estadísticos que maneja Aadet –la entidad que nuclea a productores y salas del circuito comercial– la historia de Fideo (Peretti), a quien lo deja su mujer y busca refugio en la casa de su amigo Alfi (Suar), se tomó la costumbre de encabezar el podio entre las propuestas con mayor cantidad de espectadores semana tras semana.

Claro que desde que se estrenó Piaf en el renovado teatro Liceo, que acaba de festejar sus 150 años de vida, ya en los registros de público de la semana pasada se subió al segundo puesto entre las obras más vistas y todo indica que pasará lo mismo cuando Aadet de a conocer el registro de público durante el fin de semana XL. Es más: tanto Inmaduros como Piaf son las obras con mejor recaudación. En el montaje que da cuenta de la vida de la icónica cantante Edith Piaf –ya había arrasado cuando se presentó en los escenarios porteños hace más de una década– Suar no sube a escena junto a la gran Elena Roger, memorable protagonista de esta obra que no paró de cosechar premios de todo tipo. En este caso, es productor del montaje junto a Preludio.

Suar en la noche de estreno de Piaf junto a Mirtha Legrand, antes de firmar el contrato con el trece, y el productor Carlos Rottemberg Gerardo Viercovich - LA NACION

Desde el momento que se pusieron en venta las entradas, Piaf no paró de llenar el histórico teatro que pertenece a Carlos Rottemberg. Es más, para ampliar la base de público, sumó algo que promocionan como “tertulia joven” que posibilita que los menores de 25 años pueden ver la obra pagando 1000 pesos. Bien, la tercera bandeja del Liceo destinada a estas “entradas estímulo”, también se llena. Piaf trabaja con el cien por ciento de ocupación de sala.

En perspectiva, los números en eltrece le son un tanto más complejos a su programador de contenidos (Telefe está primero desde hace 55 meses, y en julio el canal que conduce midió 6,7 puntos de rating en promedio, dos puntos menos que la señal propiedad de Paramount), pero las métricas de movimiento de público tanto en cine como en el circuito de teatro comercial porteños lo tienen como indiscutible figura ganadora, en una mesaza en la que Adrián Suar alterna su ubicación en la misma como actor, o autor o productor.