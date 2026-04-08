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En fotos: de la noche especial de Guillermo Francella a los besos de Andrea Frigerio y la salida de Adrián Suar y su novia

El actor protagoniza junto a Andrea Frigerio, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira y Martín Seefeld la puesta dirigida por Marcos Carnevale

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Una gran noche vivió ayer Guillermo Francella junto a sus colegas y los invitados a la función especial de Desde el jardín
Una gran noche vivió ayer Guillermo Francella junto a sus colegas y los invitados a la función especial de Desde el jardínGerardo Viercovich - LA NACION
Guillermo Francella volvió al teatro para encabezar el elenco de Desde el jardín, versión teatral de la novela Being There, de Jerzy Kosinski, con dirección de Marcos Carnevale y producción de Adrián Suar
Guillermo Francella volvió al teatro para encabezar el elenco de Desde el jardín, versión teatral de la novela Being There, de Jerzy Kosinski, con dirección de Marcos Carnevale y producción de Adrián SuarGerardo Viercovich - LA NACION
La obra está protagonizada también por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira, Mayra Homar, Diego Jaraz y Carla Pandolfi
La obra está protagonizada también por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira, Mayra Homar, Diego Jaraz y Carla PandolfiGerardo Viercovich - LA NACION
Después de la función, el actor posó muy sonriente junto a sus hijos Johanna y Nicolás
Después de la función, el actor posó muy sonriente junto a sus hijos Johanna y Nicolás Gerardo Viercovich - LA NACION
La trama sigue a un hombre que pasó su vida aislado, dedicado a cuidar un jardín y a mirar televisión como única ventana al mundo. Cuando queda súbitamente fuera de ese refugio, su forma literal de hablar empieza a ser interpretada como sabiduría, en una sátira social y política con humor filoso
La trama sigue a un hombre que pasó su vida aislado, dedicado a cuidar un jardín y a mirar televisión como única ventana al mundo. Cuando queda súbitamente fuera de ese refugio, su forma literal de hablar empieza a ser interpretada como sabiduría, en una sátira social y política con humor filosoGerardo Viercovich - LA NACION
Nico Francella también estuvo muy bien acompañado, ya que se dejó ver junto a su novia
Nico Francella también estuvo muy bien acompañado, ya que se dejó ver junto a su noviaGerardo Viercovich - LA NACION
Andrea Frigerio recibió el apoyo de su marido Lucas Bocchino, tras la función
Andrea Frigerio recibió el apoyo de su marido Lucas Bocchino, tras la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Beso a beso. Además de estar a su lado el marido de la actriz se mostró muy cariñoso
Beso a beso. Además de estar a su lado el marido de la actriz se mostró muy cariñosoGerardo Viercovich - LA NACION
Además Frigerio recibió el saludo del reconocido diseñador Gino Bogani
Además Frigerio recibió el saludo del reconocido diseñador Gino BoganiGerardo Viercovich - LA NACION
Delfina Frers, Mora Furtado, Teté Coustarot y Nequi Galotti, sus amigas desde la época en que brillaba en las pasarelas también estuvieron presentes
Delfina Frers, Mora Furtado, Teté Coustarot y Nequi Galotti, sus amigas desde la época en que brillaba en las pasarelas también estuvieron presentesGerardo Viercovich - LA NACION
El director Marcos Carnevale junto a su pareja, Javier de Nevares
El director Marcos Carnevale junto a su pareja, Javier de NevaresGerardo Viercovich - LA NACION
Otra de las protagonistas, la actriz Carla Pandolfi posó para los fotógrafos tras la especial función
Otra de las protagonistas, la actriz Carla Pandolfi posó para los fotógrafos tras la especial funciónGerardo Viercovich - LA NACION
A pura sonrisa y con un coqueto paraguas para enfrentar la lluvia, Martín Seefeld se prestó al juego de los fotógrafos
A pura sonrisa y con un coqueto paraguas para enfrentar la lluvia, Martín Seefeld se prestó al juego de los fotógrafosGerardo Viercovich - LA NACION
Luego de algunos viajes románticos, salidas distendidas y vacaciones juntos en la playa, Adrián Suar posó con Rocío Robles en lo que significó su primera salida pública como novios. La oficialización del romance quedó inmortalizada con una postal en la previa a la función
Luego de algunos viajes románticos, salidas distendidas y vacaciones juntos en la playa, Adrián Suar posó con Rocío Robles en lo que significó su primera salida pública como novios. La oficialización del romance quedó inmortalizada con una postal en la previa a la funciónGerardo Viercovich - LA NACION

Los invitados

Claudia Villafañe, la "Tata", se lució con un look sastrero en gris que elevó con una cartera en rojo
Claudia Villafañe, la "Tata", se lució con un look sastrero en gris que elevó con una cartera en rojoGerardo Viercovich - LA NACION
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aprovechó la cuenta regresiva para la llegada de Vito, su primer hijo con María Belén Ludueña, para tener con su mujer una escapada en pareja al teatro
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aprovechó la cuenta regresiva para la llegada de Vito, su primer hijo con María Belén Ludueña, para tener con su mujer una escapada en pareja al teatroGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Mauricio Dayub no se resistió cuando los fotógrafos le pidieron que posara para los flashes
El actor Mauricio Dayub no se resistió cuando los fotógrafos le pidieron que posara para los flashesGerardo Viercovich - LA NACION
Amigos, cómplices, colegas y compañeros a la hora de disfrutar una salida al teatro: Martín Bossi y Laurita Fernández, a pura sonrisa
Amigos, cómplices, colegas y compañeros a la hora de disfrutar una salida al teatro: Martín Bossi y Laurita Fernández, a pura sonrisaGerardo Viercovich - LA NACION
Bien abrigado, el actor Benjamín Vicuña llegó solo, sin su novia Anita Espasandin, al teatro Metropolitan
Bien abrigado, el actor Benjamín Vicuña llegó solo, sin su novia Anita Espasandin, al teatro Metropolitan Gerardo Viercovich - LA NACION
Entre las grandes figuras que aceptaron el convite para ver a Guillermo Francella sobre el escenario estuvieron Valeria Mazza, su esposo Alejandro Gravier y tres de sus cuatro hijos: Tiziano, Benicio y Taína
Entre las grandes figuras que aceptaron el convite para ver a Guillermo Francella sobre el escenario estuvieron Valeria Mazza, su esposo Alejandro Gravier y tres de sus cuatro hijos: Tiziano, Benicio y TaínaGerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Nair Calvo, muy canchera con un jean ancho, una remera con estampa y un abrigo de piel
Julieta Nair Calvo, muy canchera con un jean ancho, una remera con estampa y un abrigo de pielGerardo Viercovich - LA NACION
Otra pareja que suele disfrutar de los estrenos de cine y teatro: Germán Paoloski y Sabrina Garciarena. Los dos, muy elegantes en blanco y negro
Otra pareja que suele disfrutar de los estrenos de cine y teatro: Germán Paoloski y Sabrina Garciarena. Los dos, muy elegantes en blanco y negroGerardo Viercovich - LA NACION
La relación entre Carla Conte y el empresario teatral, Ezequiel Corbo, ya cumplió un año. La pareja se dejó ver muy enamorada en la previa a la función
La relación entre Carla Conte y el empresario teatral, Ezequiel Corbo, ya cumplió un año. La pareja se dejó ver muy enamorada en la previa a la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Marcelo De Bellis, compañero de Francella en Casados con hijos, fue a ver a su gran amigo sobre las tablas junto a su mujer, la productora de televisión Marisol Grasso
El actor Marcelo De Bellis, compañero de Francella en Casados con hijos, fue a ver a su gran amigo sobre las tablas junto a su mujer, la productora de televisión Marisol GrassoGerardo Viercovich - LA NACION
Los años pasan y el amor sigue intacto entre Flor Otero y Germán Tripel, quienes posaron muy acaramelados para los fotógrafos
Los años pasan y el amor sigue intacto entre Flor Otero y Germán Tripel, quienes posaron muy acaramelados para los fotógrafos Gerardo Viercovich - LA NACION
La actriz y cantante Vane Butera, con un look oversize
La actriz y cantante Vane Butera, con un look oversizeGerardo Viercovich - LA NACION
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