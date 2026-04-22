Rocío Robles habló por primera vez de su relación con Adrián Suar: “Estoy enamorada”

Tras varios rumores y especulaciones, en diciembre de 2025, Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles con una postal de sus románticas vacaciones en Roma, Italia. A partir de ahí dejaron de esconderse y se mostraron en público felices y enamorados. Ahora, la periodista deportiva decidió contar intimidades de su relación y reveló la charla que tuvo con una tarotista que predijo la aparición del productor en su vida.

“No se lo veía venir nadie, ni yo tampoco”, admitió Robles sobre su relación con Suar durante su paso por LAM (América TV) el martes 21 de abril. En cuanto a cómo empezó su historia, explicó que todo se remonta a cuando ella trabajaba en México, pero tenía ganas de regresar a la Argentina. “No sabía qué hacer y una amiga me dice: ‘Escribile a Grace Pasos’. Es una tarotista muy conocida en TikTok. Tiene un don y se apoya en las cartas. Le escribí para preguntarle qué me convenía, si quedarme en México o venirme para acá”, reveló.

La foto con la que Robles y Suar oficializaron su relación en las redes sociales

Comenzaron a hablar y Robles le preguntó por algunos hombres con los que se estaba viendo, para saber si veía un futuro con alguno de ellos. Pero recibió una respuesta que lo cambió todo. “Ella me dijo: ‘No, todo esto es para divertirte. Te va a aparecer alguien de acá a un año que es más grande y rubio que trabaja en la tele’”, recordó. Su primera reacción fue desestimarlo porque no le interesaba salir con una persona del medio y, aparte, faltaba un año.

Sin embargo, decidió regresar a la Argentina y empezó a trabajar como periodista deportiva en ESPN. Un día recibió por Instagram un mensaje de Adrián Suar que decía: “Qué bien estás en el programa”. Ella internamente se preguntó si le estaba “tirando onda” y aceptó la invitación de ir a verlo al teatro “con quien quiera”.

Rocío Robles y Adrián Suar enamorados en Italia

Junto a su amigo Giuliano fueron a verlo a la obra Felicidades y contó que, aunque no fue a los camerinos, después de la función los tres fueron a cenar. Esto ocurrió hace aproximadamente dos años. “No lo había visto nunca tan cerca. En la cena realmente conectó con él”, reconoció. Luego Suar los invitó a ambos a ver un partido de fútbol a su casa. A último momento su amigo canceló, pero ella igualmente fue. Ahí se dieron el primer beso.

“¡Te escondió bastante", le dijo Denise Dumas. “¿Quién escondió a quién?", le retrucó ella. “Porque hasta que uno no está seguro, no hay que mostrar, porque si no, después tenés que dar explicaciones”, agregó. Dijo que en aquel entonces estaba en su “mejor momento, sanando” y de cierta forma también disponible para el amor. “Fuimos muy lentos; primero nos veíamos una vez por semana”, recordó. Al año de conocerse, él le pidió que fuera su novia.

“Estoy reenamorada. Fue de a poco y él también; no sé si es la edad o la experiencia de vida, pero no me asfixia”, aseveró. Ella tiene 33 años y el productor 58.

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar

En esa misma línea, se refirió una vez más a la posibilidad de casarse y admitió que con él sí le gustaría. A su vez, reafirmó que no tiene deseos de experimentar la maternidad: “Yo no quiero, no quise nunca. Me encantan los chicos, pero nunca me vi como madre”.

Por último, reflexionó sobre “el peso de ser la novia de Suar” y todo lo que se pueda decir, especular y cuestionar sobre su persona. Lejos de que eso la afecte, Robles evidenció que tiene una postura firme y aguerrida. “Si no me importa lo que opina la gente que quiero, menos me va a importar la que no me conoce. Aparte, trabajo hace mucho, así que cada quien lo suyo”, precisó. Sin embargo, hizo una salvedad. “No me gustaría mezclar nuestros mundos. Entonces tengo que resignar algunas cosas. Por ahí en México estaba actuando y acá no me imagino haciéndolo porque es el medio de él. Y me gusta esto de que cada quien tiene lo suyo”, se sinceró.