La abogada de la modelo habló de la denuncia y detalló cómo continuará la causa Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 18:12

Adriana Repur, la abogada de Pampita Ardohain, estuvo en el living de Pamela a la tarde y habló sobre la denuncia en contra de la modelo que asentó su exniñera, Viviana Benítez. La letrada se mantuvo firme y aseguró: "Este paseo por los medios claramente deja en evidencia la búsqueda de un interés personal".

"Todo esto se encubre como un reclamo de índole laboral, pero hay un intento de conseguir un rédito personal. Incluso la otra persona que trabaja con Caro nos comentó que Viviana ya había hablado con este abogado que la representa hace mucho tiempo. Evidentemente lo venían planeando, incluso antes del casamiento", afirmó Repur cuando fue consultada sobre los posibles motivos de la demanda.

Luego, la abogada continuó con su explicación: "Si es un reclamo genuino hay otras vías para lograr un resarcimiento. Está todo acreditado en este caso: fue una correcta efectivización de Viviana. Estaba registrada como categoría cuatro, que es la del cuidado de las personas. No hubo ningún fraude laboral".

Adriana Repur, la abogada de Pampita Arodahin, apuntó contra el letrado que representa a la exniñera de la modelo

"Está todo acreditado. Recibió su último sueldo en noviembre de 2019, que fue de 22 mil pesos con un aporte de 2000 pesos más como extra. Siempre se le respetó su horario y es totalmente falso que no se le pagaran sus francos", continuó la letrada. Y agregó: "Estamos ante un caso donde la persona que denuncia se desvinculó varias veces y siempre quiso volver a trabajar con Carolina. Cada vez que decidió irse, se hizo todo como dice la ley: renunciaba con telegrama, se le liquidaba lo correspondiente, y cuando se reincorporaba se le hacía un nuevo alta".

Mientras tanto, Pamela David se mostró indignada con el accionar de Fernando Dávila, el abogado de la exniñera de la conductora, al igual que los panelistas del ciclo: "Nos llama la atención la forma de dirigirse, era en un tono de amenaza permanente", dijo Carmela Bárbaro al respecto, pocos minutos después de que se diera a conocer un video donde se ve a Pico Mónaco muy alterado gritándole a una empleada anterior porque habían desaparecido unas pulseras.

La abogada de la jurado del "Súper Bailando" retomó la palabra y dijo: "Pampita lo hizo de buena mujer, porque quería ayudarla desde lo que podía. Incluso la contenía emocionalmente. Incluso le prestaba ropa y zapatos, le decía que abra el placard y que use lo que quiera. Pero acá el tema no es sólo Viviana, es el abogado, algo no cierra".

La conductora de América le preguntó si los chats servían como prueba, y la letrada asintió: "Claro que sí, son una prueba documental. Se certifican a través de un escribano", contrariamente a lo que había afirmado el abogado de la exniñera, diciendo que no tenían ninguna validez legal.

Ante la pregunta de cuáles serían los pasos a seguir, Repur afirmó: "Viviana tiene que contestar la carta documento. Se tiene que dar por concluida la relación laboral, ya que todavía no se hizo. Ha recorrido millas mediáticas, y lo que hay que hacer a nivel jurídico no se hizo ni desde lo más mínimo".

Además, la abogada aclaró que empezará a regir un bozal legal para los medios, para que no sigan circulando "tantas mentiras" ni se le de entidad a "semejante falacia desvirtuada", y que también Ardohain va a presentar una contra denuncia por daños y perjuicios. "A partir de las próximas horas todo debe hacerse en el espacio que corresponde: la Justicia", sentenció.

Los nuevos chats que dio a conocer Pampita Ardohain

Ante la mirada atenta de la abogada, la conductora leyó nuevos chats de la modelo con su exniñera. El diálogo corresponde al 8 de diciembre a la madrugada, pocos días antes de que Benítez hiciera pública la denuncia contra Ardohain por la pantalla de Crónica TV. A continuación, el fragmento de la conversación de WatsApp:

Benítez: Caro, mañana voy a ir más tarde. Tengo que ir a ver una casa y firmar el contrato para alquilarla. Si no voy mañana la voy a perder y hace un montón que estoy buscando. Termino y voy para la casa.

Pampita: Ok. No vino Mariela y los chicos no fueron al colegio. Por favor nunca más me avises un día antes que no vas a venir, siempre organicemos con tiempo si es que tienen que llegar tarde por algo.

Los nuevos chats entre Pampita Ardohain y su exniñera, Viviana Benítez Crédito: Captura de TV

Benítez: A mí me avisaron a esa hora. No soy la única que está ahí. En todo caso decile a Mariela. Yo tengo mi vida a parte de estar ahí. Y sabés que sábado y domingo no se pueden hacer los trámites. Es el colmo que todo lo tenga que hacer yo. ¿Entonces para qué le pagás a Mariela? Estoy cansada, tengo que hacer mil cosas y encima no puedo faltar.

Pampita: No sé por qué me contestás así.

Benítez: Y yo no sé por qué me reclamás a mí. Caro, somos dos, se me está cayendo el pelo de los nervios,y aun así le pongo lo mejor y así lo hice durante todos estos años.

Los nuevos chats entre Pampita Ardohain y su exniñera, Viviana Benítez Crédito: Captura de TV

Pampita: Solo te pedí que me avises con un poco mas de anticipación, así Mariela también puede estar al tanto y nos organizamos.

Benítez: Te avisé cuando pude.

Pampita: Yo les doy permiso siempre. Sólo te pido que me avises con tiempo, como en cualquier trabajo. Tienen que comunicarse entre ustedes para que estas cosas no pasen.

Benítez: Con Mariela no se puede. Siempre hace lo quiere.

Pampita: Lo digo para la próxima. Lo mismo que te estoy diciendo a vos se lo digo a Mariela.

Los nuevos chats entre Pampita Ardohain y su exniñera, Viviana Benítez Crédito: Captura de TV