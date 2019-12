Fuente: Archivo

16 de diciembre de 2019 • 17:27

En medio del escándalo entre Pampita Ardohain y su exniñera, Viviana Benítez, quien la acusa de hostigamiento, daño psicológico e irregularidades en el cobro de sus haberes, se filtró un video en donde se ve a la modelo y a su expareja, Pico Mónaco, gritándole a una empleada, a quien acusan del robo de algunas pertenencias.

"Tengo el video robándome", dice la modelo en las capturas de la cámara de seguridad, publicadas por el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter. "Que traiga todo, todo lo que me falta", pide ella mientras la mujer a quien se acusa está sentada en un sillón blanco con un celular en la mano. "Ya está, tranquila. Lo va a entregar, posta. Pará amor", intenta calmarla el extenista, mientras la acompaña a un cuarto contiguo.

En ese entonces, la empleada comienza a hablar por teléfono y le pide a una sobrina que le lleve algunos elementos. "Dice que traiga todo lo que yo llevé. Si, las zapatillas del nene", explica la mujer a la persona del otro lado de la línea. "¿Lo vendió?", pregunta Mónaco, quien en ese momento comienza a levantar la voz.

"La pulsera Gladys, la pulsera ¡carajo! No me hagas calentar o te meto en cana, dejate de hinchar", le dice furioso la entonces pareja de Pampita Ardohain. "Hablale a tu sobrina, decile de la pulsera porque la meto en cana también", amenaza a la señora, quien responde: "Ella no vive conmigo". "No me importa, que traiga la pulsera", sostiene luego Mónaco.

"Falta un collar, falta un anillo, faltan todas las pulseras, todo...", enumera Pampita, que vuelve a entrar en escena. "También va a traer todo. Yo te la hago simple, ¿querés hablar conmigo que estoy tranquilo o querés que llame a la cana?", agrega Mónaco.

Según relató Benitez en sus acusaciones contra su exempleadora, Ardoahin solía enojarse con la gente que trabajaba en su casa cada vez que "desaparecía" algo. "Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía", contó Benítez y relató su versión de un hecho ocurrido en 2017: "Un día entró a la cocina. Yo estaba con otra chica. Se le había perdido la llave de la caja fuerte del banco. 'Chicas, me robaron esto: hablen entre ustedes y que aparezca ahora'. 'Pero nosotras no somos magas, ¿cómo te vamos a hacer aparecer eso?', le dice la chica. 'No, no. Ustedes saben todo lo que hago, saben mis movimientos y son las únicas que están en la casa; hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11 de la mañana'".

"Soy muy respetuosa con la gente que trabaja en mi casa. Han faltado cosas, pero ella no es la única persona que trabajaba en casa. Y nunca la acusé", señaló la modelo a modo de defensa, quien reconoció que sufrió robos en su hogar.