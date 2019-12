Viviana Benítez fue, hasta el último lunes, la niñera de Beltrán Vicuña, y este sábado realizó fuertes acusaciones contra su exempleadora, Pampita Ardohain Crédito: Instagram

"Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura". Con estas palabras, Viviana Benítez fundamentó frente a las cámaras de Crónica TV las dos denuncias que acaba de iniciarle a su exempleadora, Pampita. La joven, que fue una de las invitadas a la exclusiva fiesta de casamiento de la modelo y conductora, renunció el lunes pasado a su empleo de niñera en la casa de Ardohain.

Acompañada por su abogado, la mujer relató que comenzó a trabajar en 2014 como niñera de Beltrán, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña, pero afirmó que, con el correr del tiempo, comenzó a cumplir también otras funciones. "Llegué a manejar todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina. Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana y trabaja a de lunes a lunes", afirmó. Por esa razón, Benítez presentó dos denuncias en la Justicia, una civil por " hostigamiento y maltrato psicológico" y otra por presuntas irregularidades en el cobro de sus haberes.

"Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía", contó Benítez y relató su versión de un hecho ocurrido en 2017: "Un día entró a la cocina. Yo estaba con otra chica. Se le había perdido la llave de la caja fuerte del banco. ' Chicas, me robaron esto: hablen entre ustedes y que aparezca ahora'. 'Pero nosotros no somos magas, ¿cómo te vamos a hacer aparecer eso?', le dice la chica. 'No, no. Ustedes saben todo lo que hago, saben mis movimientos y son las únicas que están en la casa; hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11 de la mañana'. Yo en ese momento estaba embarazada y no pude hablar".

Según su relato, la situación se volvió aún más violenta: "Mi compañera le dijo que no podía acusarla sin pruebas. Pampita, entonces, empezó a agarrar cosas que tenía en la cartera y las tiraba: '¿Van a ir a robar el banco? Son tontas, ahí hay cámaras', nos decía. Yo agarré mis cosas y me fui a mi casa. Al día siguiente perdí mi embarazo y el médico me dijo que puede haber ocurrido a causa del estrés".

El testimonio de Benítez fue interrumpido por una comunicación telefónica. La abogada de Pampita, Adriana Repun, se comunicó con el canal para expresar que las acusaciones de la exniñera sorprendieron "muy amargamente" a la modelo. "Nunca esperó una situación así, con tantas mentiras", expresó la letrada. La abogada aseguró que la acusación sobre la responsabilidad en la pérdida del embarazo es "infundada" y e indicó que las denuncias por maltrato psicológico son "totalmente falsas". Asimismo, expresó que la empleada estuvo "registrada desde el primer momento".

Luego, la abogada indicó que entre Benítez y Ardohain había un "vínculo de amistad" y que la niñera formaba parte del "círculo íntimo" de la conductora de Pampita Online. Para fundamentar sus dichos recordó que Viviana formó parte del "selecto grupo de amistades" que actuaron como testigos del casamiento con Roberto García Moritán.

La abogada aseguró que Benítez renunció de manera imprevista el último lunes, pero sus dichos fueron refutados por la niñera, que explicó que ese mismo día había tenido una fuerte discusión con Ardohain que precipitó su decisión. "El domingo a la noche le avisé que iba a faltar el lunes. Tenía que ir a ver un alquiler porque si no, lo perdía. 'Bueno, está bien', me dijo. Resulta que el lunes la otra empleada tampoco apareció, entonces me dijo: 'Nunca más me avises a última hora que no vas a venir porque los chicos no fueron al colegio, esto y lo otro, no le avisaste a tu compañera'. 'Pero te avisé a vos, que sos mi empleadora', le dije. ¿Hace cinco años que estoy ahí, y no puedo faltar medio día?".

La respuesta de Pampita

Minutos después del cruce televisivo entre su exempleada y su abogada, la misma Pampita salió a dar su versión de los hechos. "Tengo que hablar por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Se va a responder en la Justicia. Nunca tuve un problema laboral con un empleado. (Es) una de mis damas de honor, por la que tengo afecto. Estoy sorprendida y angustiada. Tengo mucho material de prueba. Nunca se adeudó nada. No hay horas extras porque no se hacen, porque hay horarios que en mi casa se cumplen a rajatablas. Hay testigos. Tengo personal de fin de semana", expresó, en el mismo canal de noticias.

"Tengo los WhatsApp de que se fue por voluntad propia, nunca fue despedida. Muchas veces, los viernes me pedía ropa y zapatos para salir a bailar y yo le prestaba. Tengo muchas pruebas de lo buena empleadora que he sido. Su sueldo era mucho más de lo que dice la ley. Esto es una sorpresa total. El lunes me dijo que a fin de mes no iba a venir más por WhatsApp. No le contesté porque quería que hablemos en persona. A la noche me dice que había hablado con un abogado laboralista. Tampoco le respondí porque quería verla. Y se fue de casa sin despedirse de nadie. Ella no fue echada. Tengo pruebas que se fue por voluntad propia", agregó.

"Nunca tuve una pelea con Vivi. Soy muy respetuosa con la gente que trabaja en mi casa. Han faltado cosas en casa, pero ella no es la única persona que trabajaba en casa. Y nunca la acusé", agregó. Para finalizar, reveló: " Voy a iniciar un juicio por calumnias e injurias. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi verdad es la verdad absoluta. Tengo mucho material para demostrar. Sabemos cómo son las cosas. A veces la gente se deja llevar".