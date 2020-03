La actriz habló de la muerte de su expareja, Sergio Velasco Ferrero

17 de marzo de 2020 • 11:11

Son contadas las ocasiones en que Adriana Salgueiro habla públicamente de la tormentosa relación que mantuvo en los '80 con Sergio Velasco Ferrero -quien murió el domingo tras sufrir una descompensación . La actriz no pudo evitar que su compañero de radio, Daniel Ambrosino, le preguntara cómo tomo la noticia de la muerte del locutor y, aunque intentó evadir el tema, respondió: "No lo tomé ni bien ni mal".

El lunes Salgueiro estuvo de estreno: comenzó Esplendidos, pero infidentes , un nuevo programa de radio que conduce junto a Ambrosino en AM 990, de lunes a viernes, a las 23. Esta primera emisión llegó justo después del fallecimiento del locutor y la actriz habló brevemente al respecto. "Ayer supimos que murió Velasco Ferrero, y vos, Adriana, fuiste su pareja. ¿Cómo te cayó la noticia?", indagó Ambrosino.

"Ay Daniel, qué pregunta difícil que me hacés, para mí es difícil de responder", contestó incómoda y luego agregó: "La verdad no me cayó ni bien ni mal". Rápidamente Ambrosino le repreguntó sin filtro: "¿Tuviste una mala separación?", y la actriz afirmó sin dudar: "Sí, no la pasé bien".

Más adelante, el conductor fue aún más concreto y le consultó: " Se decía que él te amenazaba con quemarte la cara , ¿eso es verdad?". Salgueiro hizo un silencio antes de responder y le dijo: "¿Cómo sabés eso? Prefiero no decir nada, no quiero mentir ni explayarme al respecto. Yo no hablé en más de 30 años y hablar ahora tampoco me parece porque la otra persona ya no está para defenderse. Hay que ser muy cuidadosa".

Recordemos que la actriz habló al respecto en septiembre último en una entrevista con LA NACION, donde explicó por qué no quiere ahondar sobre el tema: "Es que pasó algo terrible. Él hizo algo increíble, patético. No me pegó, fue algo peor. No quiero contar detalles porque nunca lo hice. Pero fue una época en la que yo tuve custodia. Fue horrible".

En su programa, la actriz mantuvo su hermetismo a lo largo de la charla y expresó: "Lo lamento mucho por sus hijos, que eran chicos estupendos y hoy ya son gente grande y no es grato perder a alguien que uno quiere. Me guardo al silencio porque realmente la pasé muy mal".

Finalmente contó que en su momento hizo todo su descargo en la Justicia: "No soy una persona mediática sobre mi vida privada, así que lo llevé a la Justicia como corresponde. Todo se manejó en un silencio que pretendo seguir sosteniendo. Si se filtran algunas cosas, no será de mi boca. Esto pasó en el año 1985, pasaron 35 años, no es necesario revivirlo".

Y cerró: "Intento aplicar amnesia selectiva y voluntaria para borrar lo que quiero olvidar. Hay una parte de mi vida con la que quiero hacer eso. Creo que es muy sano soltar ese recuerdo que te lastima".