Adriana Salgueiro: su gran historia de amor de 28 años, el día que cenó con Carlos Menem en Olivos y su gran presente laboral

En 52 años de trayectoria, a Adriana Salgueiro nunca le faltó el trabajo. Hoy conduce Te veo en Net, de lunes a viernes de 17 a 19, y Espléndidos en Radio Colonia AM 550, todas las noches de 21 a 23. Además, se encuentra leyendo obras para hacer en la segunda mitad del año. En una charla con LA NACION, la actriz y conductora habla de su historia de amor de 28 años con el productor Alejandro Arellano, de su salud luego de que el año pasado la operaran de un carcinoma en la nariz, y del día que compartió una cena con Carlos Saúl Menem.

-Sos una de las pocas actrices a las que nunca le falta trabajo...

–La verdad que no. Siempre trabajé, aún cuando la gente no me veía porque hice televisión federal con mi propio programa en Santa Fe, Rosario y Mendoza. Y si no estaba haciendo televisión hacía radio. Gracias a Dios no me falta trabajo. Te veo es un magazine que me gusta mucho porque disfruto más hacer programas en vivo que grabados. Es adrenalínico y me encanta capitalizar los errores, y si veo algo que no salió bien, apelo al sentido del humor. Es un recreo, porque no hay actualidad sino temas más generales para que la gente se despeje. Y estuve haciendo teatro hasta hace poco con Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Tengo buenas propuestas para hacer teatro más adelante. En este momento estoy leyendo tres obras, una mejor que otra. Estamos estudiando qué es lo que más conviene (risas).

Adriana Salgueiro y su marido, Alejandro Arellano

–¿No se te ocurre bajar un cambio y descansar un poco?

–No, para mí es absolutamente necesario trabajar, me hace bien, me mantiene activa. No podría. Ni vacaciones me he tomado porque a veces una cosa engancha con la otra. Con la falta de trabajo que hay, me parece hasta una falta de respeto.

–¿Hace mucho que no te tomás vacaciones?

–Muchísimo. No sé cuántos años. Porque además tenemos a nuestro perrhijo, Benito, que tiene 15 años y no se lo puede andar paseando mucho y dejarlo, imposible. No hay chances (risas).

–¿Suelen trabajar juntos con tu pareja, el productor Alejando Arellano?

–Por lo general cada uno tiene lo suyo, aunque hemos trabajado juntos algunas veces, y ahora es el productor del programa de radio. Y también generamos proyectos, pero es mejor que cada uno tenga lo suyo para que no se mezclen las cosas. Cuando nos toca compartir nos llevamos muy bien porque respetamos los roles de cada uno.

"Nunca nos casamos, pero cuando cumplimos 25 años hicimos una bendición de anillos que nos hizo un cura amoroso de Mar del Plata", cuenta Adriana Salgueiro Hernan Zenteno - LN

-Un amor que lleva 28 años...

-Sí, hace 28 años que estamos juntos. Nunca nos casamos, pero cuando cumplimos 25 años hicimos una bendición de anillos que nos hizo un cura amoroso de Mar del Plata. Porque cambiamos los anillos. Se nos ocurrió como festejo de bodas de plata y fue fantástico, porque estaba la gente que queríamos que estuviera. No hubo fiesta, fue algo muy simple. Estábamos haciendo temporada con La chica del sombrero rosa.

–¿Cómo se conocieron?

–Trabajando. Él era el productor de Proyecto casino, un programa que conduje en Canal 9. Yo tenía 39 años y me acuerdo que me dije: “Ya está, esta es la vida que quiero para mí, me encanta estar sola y tranquila en mi casa”. Y a los 15 días estábamos viviendo juntos. Él se mudó a mi casa porque es de Santa Fe y pasaba los días de semana en Capital, por el trabajo, y los fines de semana se iba allá.

–¡Una apuesta fuerte!

–Sí, y nos salió bien. Son esas cosas que se dan y evidentemente no estábamos equivocados.

Adriana Salgueiro en 1979, cuando fue semifinalista en el concurso de Miss Mundo Daniel Merle (LA NACION)

–¿Tuvieron crisis en 28 años?

–No, ni siquiera tenemos discusiones. Hay diferencias, pero jamás nos hemos levantado la voz.

–¿Son un matrimonio que elige dormir en cuartos separados?

–No, somos un matrimonio tradicional y nos gusta. Solamente un verano nos separamos porque él se fue a hacer temporada a Mar del Plata y yo a Carlos Paz, y nos extrañamos tanto que nos prometimos no volver a hacerlo. De todas maneras, estuvo bueno porque fortaleció el vínculo.

–¿Y les funciona compartir trabajo también?

–Sí, nos es fácil. Si tenés una relación con el productor, yo como artista a veces discutiría más algunas cosas, pero trato de no mezclar. Una vez le hice un piquete (risas). Estábamos haciendo temporada en Carlos Paz y dije que no estábamos para debutar al día siguiente y él, que es muy tranquilo, me preguntó cuál era el problema. Se lo planteé, nos pidió que fuéramos a almorzar todo el elenco y que a nuestro regreso iba a estar todo solucionado. Y así fue. En realidad, no pasaba gran cosa, quizás eran los nervios antes del debut. Confío absolutamente en su criterio. Y también discutimos con respecto a nuestros criterios en el trabajo, porque podemos pensar distinto, pero lo charlamos y decidimos lo que conviene más. Creo que uno de los secretos de estos 28 años juntos es la charla, el poder conversar todo.

Adriana Salgueiro fue operada de un carcinoma: "Estoy muy bien, sólo tengo que hacerme controles una vez por año", comenta Patricio Pidal/AFV

–Alejandro tiene un hijo de su matrimonio anterior, ¿alguna vez conversaron ustedes sobre la posibilidad de ser padres?

–Evidentemente yo no pude y no hice nada tampoco. De todas maneras, su hijo, Lautaro, me hizo sentir mamá. Tenemos perrhijos (risas).

–El año pasado te operación de un carcinoma en la nariz, ¿cómo estás de salud?

–Estoy muy bien, sólo tengo que hacerme controles una vez por año. He tomado muchísimo sol y cama solar en mi vida, y hay pieles que son más sensibles que otras. Y yo tuve tendencia a tener estos malditos carcinomas. Por suerte di con una doctora bárbara y me quedó bien.

-¿Ya no tomás sol?

-No, hace veinte años que no tomo. En ese momento me descubrieron el primer carcinoma y obviamente que cuando te dicen que tenés cáncer de piel, ya no querés tomar más sol.

Adriana Salgueiro, actriz, modelo y conductora argentina. Hernan Zenteno - LN

Las fiestas de Menem en Olivos

–Con el estreno de la serie Menem se recordaron las fiestas que solía hacer en la Quinta de Olivos y vos fuiste a alguna, ¿verdad?

–Nos encantó la serie, la vimos en un día. La fiesta que muestran no es la que nosotros participamos. En realidad, fuimos a una cena en Olivos donde había diez personas. Y no era algo habitual, sino que fui a una sola, con Alejandro, obviamente. Y también estaban Moria con (Luis) Vadalá, Ethel y Gogó Rojo, Liliana Caldini, Martha González con su hijo, Constancio Vigil. La que organizaba esas comidas era Moria, que entiendo era muy amiga de Menem, y por ahí él estaba aburrido y solo. Cuando terminamos nos regaló un libro sobre la historia de la Casa Rosada y una colección de cine nacional a cada uno. La pasamos muy bien y después nos volvió a invitar, pero no pudimos ir porque estábamos trabajando en Rosario.

–¿Y qué recordás de esa cena?

–Que la pasamos muy bien. Él era encantador, tenía un carisma increíble. Siempre digo que mediría un metro setenta y pico, pero cuando se paraba parecía de dos metros, porque tenía un aura muy especial; muy simpático, siempre sonriendo, conocía los nombres y las historia de todos. Era impresionante.

–¿Moria elegía con quién compartir la mesa o él elegía a los invitados?

–La verdad que de eso no tengo idea. Mal no le debemos haber caído porque nos invitó otra vez. Sé que eran muy amigos y por ahí él le decía que organizara una comida y Moria llamaba a la gente. Y no nos íbamos a perder la oportunidad de conocer al presidente (risas).

"Fue el momento en el que más trabajo tuve", dice Adriana Salgueiro sobre los años 90 Hernan Zenteno - LN

–¿Y a Zulema Yoma la conociste?

–Nos hemos visto en algún evento, al igual que con Zulemita.

–¿Qué recuerdos tenés de lo que se vivía en los años 90?

–Fue el momento en que más trabajo tuve, en los 80 y los 90. Y también me agarró el corralito, como a todos. Salía y me divertía, pero no me gustan las fiestas. Soy muy tranqui. He ido a Sky Ranch y a boliches, pero con mis compañeros de trabajo. Me acuerdo que en ese momento estaba haciendo Indiscreciones con Lucho Avilés. No viví el livin’ la vida loca de lo que se supone fueron los 90.