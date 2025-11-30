El duro momento de Adriana Salgueiro: contó que la amenazaron, mostró su botón antipánico y se quebró al aire: “Es muy injusto”

Adriana Salguero está viviendo un verdadero calvario: la actriz pasó anoche por el programa de Mirtha Legrand, donde reveló que recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales, que dos personas intentaron ingresar a su antiguo departamento y que la Justicia le entregó un botón antipánico. Conmovida por la situación, se quebró al hablar del tema.

“En realidad, yo tuve una amenaza de muerte”, arrancó la actriz su relato y sorprendió a la conductora. De inmediato, explicó que fue a través de una red social mientras ella estaba realizando un video en vivo. “Me empezaron a poner ‘Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte’, bueno, un montón de cosas”, reveló.

Adriana Salgueiro habló de su duro presente StoryLab

La situación se tornó más compleja cuando pasó de la virtualidad a la realidad. “Lo más grave de todo eso fue que pusieron una dirección exacta. En realidad, era la dirección exacta donde yo hacía un año que no vivía. Ellos no lo sabían, pero pusieron la dirección. Yo dije: ‘Esto ya no es un chiste, ya me están avisando seriamente’”, relató, y confirmó que quienes la amenazaron están identificados.

En ese momento, Salgueiro levantó un dispositivo electrónico y explicó que la Justicia le otorgó un botón antipánico. “Es como si fuera un celular”, aclaró, y mostró cómo funciona. “¿Esto en caso de hacer qué cosa ellos?”, quiso saber Mirtha luego de ver el botón que la actriz debe apretar ante una urgencia. La pregunta le dio el pie a Salgueiro para contar que esas personas que la acosaron se presentaron en su antiguo edificio de madrugada.

“Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio”, reveló, y agregó que pudo ver la secuencia de lo que sucedió por las cámaras de seguridad. “Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraban con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado, Pablo Gómez de Olivera, lo presentó a la causa. Se está haciendo todo a través de la Justicia”, subrayó.

“Yo nunca pensé que podía pasar por una circunstancia como esta y ahora entiendo qué tiene esto”, compartió con lágrimas en los ojos mientras sostenía en su mano derecha el botón antipánico. “¿Vos los viste personalmente?”, le preguntó la conductora. “Sí, los vi”, explicó, y se quebró: “Es una situación muy incómoda. Es horrible, es feo y es injusto porque yo digo, a ver, ‘¿he sido una mala persona?’“.

Cuando Mirtha quiso saber si ella tenía alguna idea del origen de las amenazas, Salgueiro dijo que no. “No debo nada, ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política. Al contrario, no lo sé, no lo sé”. “Pero la policía está al tanto”, señaló la Chiqui. “Sí. Está hecha la denuncia y ya nos presentamos como querellantes para poder seguir”, aclaró.

“Pero si están identificados, ¿por qué están libres?”, consultó el periodista Gastón Recondo, otro de los invitados de la velada. “El tema es que está identificada la persona que hizo las amenazas, que es una mujer. Sabemos el nombre, el apellido, dónde vive, el documento, pero la justicia trabaja de maneras diferentes”, aseguró. “Tenemos todas las pruebas pero se trabaja con los tiempos que no quisiéramos nosotros”, lamentó.

Mirtha con los invitados del último sábado: Abel Pintos, Agustina Cherri, Adriana Salgueiro y Gastón Recondo StoryLab

“Trato de hacer mi vida normal porque la vida continúa y yo hay una cosa que digo siempre: ‘yo estoy en manos de Dios y de la Justicia’. Obviamente confío plenamente en mi abogado, que sé que está haciendo las cosas bien”, dijo en relación a cómo lleva adelante su día a día. “Yo siento que me están cuidando, pero siento que tengo que seguir adelante. No me puedo paralizar. Si fuera por lo que yo siento, me encierro en mi casa con llave y no salgo más. Pero digo: ‘Bueno, hay que seguir adelante y confiar’”. completó.