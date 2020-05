En una Live, Sierra recordó sus travesuras de chico Crédito: Instagram

22 de mayo de 2020 • 09:47

Lali Espósito y la China Suárez compartieron novio . Sí, así como suena. Antes de trabajar en Casi Ángeles , donde cada una salió con un compañero de tira, Peter Lanzani y Tacho Riera, respectivamente, hubo un galán con el que, sin saberlo, coincidieron. Según reveló, Agustín Sierra, el protagonista de esta historia, entre Rincón de luz (2003) y Floricienta (2004) estuvo de novio con la dos.

Sierra es otro chico de la factoría Cris Morena: fue parte de varios de los programas de la productora emblema del mundo infanto-juvenil, en donde compartió pantalla tanto con la China como con Lali. Entre ellos, Chiquititas, Rebelde Way e incluso Casi Ángeles.

Luego de que una fan le preguntara por qué no le "había dado bola" a ninguna de las dos actrices, Sierra decidió abrir el confesionario. " Obvio que le di bola a las dos. De hecho, era chiquito, hice travesuras y se me pudrió el rancho . De chiquito era un niño travieso, como de grande. Pasaban cosas y con Lali tuve mis cuestiones, pero también me hice muy amigo de la familia, del hermano y después crecimos y cada uno eligió diferente. Con Euge también lo mismo, en su momento estuvimos juntos por así decirlo. Pero éramos niños y de grande cada uno tuvo su pareja", reveló en un vivo de Instagram de la revista Pronto.

Y agregó: "Recuerdo que una vez fueron a Susana Giménez, dijeron de quién estaban enamoradas de chiquitas o con quién habían tenido su primer beso. Yo me había ido a jugar al fútbol y cuando volví tenía mil millones de mensajes. Hoy cobra otra magnitud, pero en su momento éramos niños, que estábamos enamorados, pero éramos chicos".

No conforme con estas dos conquistas hubo una tercera: Cande Vetrano, también ex Casi Ángeles, pero con ella la historia duró dos años. "Después me enamoré de Cande Vetrano, que era la mejor amiga de Lali y estuve casi dos años con ella. Y Lali se enamoró de Peter, que es íntimo amigo mío. Y Euge estaba con Nico y después cada uno fue creciendo y era muy difícil todo", sumó.