Lali Espósito elogió a Luzu con una indirecta para Olga y ¿Eial Moldavsky?

Lali Espósito llenó de elogios a Luzu TV tras su visita al canal en el marco del lanzamiento de la película LALI: la que le gana el tiempo. Pero, por las palabras elegidas por la cantante, muchos interpretaron una indirecta contra Olga, donde Eial Moldavsky contó los detalles de un encuentro sexual con ella.

En el marco del lanzamiento del documental LALI: la que le gana el tiempo, el cual ya tiene fecha de estreno confirmado en Netflix, la cantante visitó Luzu TV y aprovechó para poner en evidencia su enojo contenido contra Olga. “Yo amo Luzu, solo voy a Luzu, no sé si se dan cuenta... ¡Este es mi canal! Tengo acciones, por eso vengo solo acá“, expresó la actriz.

Rápidamente, las palabras de Lali se vincularon al escándalo mediático que comenzó Eial Moldavsky en marzo de este año, cuando contó, sin dar nombres, todos los detalles de una relación amorosa que mantuvo durante un tiempo, la cual no era pública hasta ese momento, pero que dejó en evidencia que había sido con la artista. Por todo lo que se generó a partir de esta situación, ella optó por dejar de seguir en Instagram al influencer y a su compañera de programa, Nati Jota.

Lali Espósito fue vista con Eial Moldavsky y las fechas que dijo él coincidieron con las de ella

Pero, ¿qué había dicho Eial Moldavsky en marzo? “A mí una vez me dijeron ‘me tengo que ir a laburar a España ocho meses, ¿venís?’. Una actriz verificada. Veníamos hablando por TikTok. Coincidimos en un evento, nos vemos en 2021, metemos una cita después en un bar del centro, la cita va muy bien. Le hice una mini penetración... Clase A, era todo novedad para mí. Vamos a mi casa, duerme desnuda en mi casa, me practicó sexo oral. Yo ya pensando ‘se la voy a presentar a mis amigos’. Al otro día me escribe ella, me dice ‘qué bueno que estuvo, repitamos’. Metemos una segunda salida, funciona muy bien y ahí me dice que se iba en septiembre a España y me dice ‘vení conmigo’. No fui porque no me pareció real“, contó.

Eial Moldavsky contó su romance con Lali Espósito y generó repudio

Esta situación escaló con una velocidad muy grande y la noticia se dio a conocer en todos lados, por lo que la propia Lali Espósito se hizo eco de lo que reveló Moldavsky y no tardó en responder con indirectas, las cuales no hicieron más que confirmar que lo que dijo el influencer en Olga era verdad.

Así se había disculpado Eial Moldavsky por sus dichos sobre Lali Espósito

A través de sus historias de Instagram, Eial Moldavsky compartió unas disculpas que se demoraron una semana desde que comenzó el escándalo, lo que provocó que Pedro Rosemblat, actual pareja de Lali, lo exponga con sus palabras.

En el video en cuestión, el integrante de Olga comenzó por expresar: “Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación lo amerita. En ningún momento me referí a Lali, la historia es completamente falsa. Jamás traería mi intimidad así, no contaría una historia así al aire”. De esta manera, el hijo del humorista Roberto Moldavsky intentó desmentir sus propios dichos y esto le significó recibir todavía más críticas.

“Dicho eso, me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali. Está horrible verme a mí hablar así de la intimidad. Es muy feo lo que se dio, mis disculpas son para todos. A quienes están cerca de ella y se sintieron molestos, lo entiendo completamente. Estoy profundamente arrepentido”, concluyó.

Eial Moldavsky se disculpó por sus dichos sobre Lali Espósito

A meses de esta situación, la propia Lali Espósito fue quien se encargó de volver a traerlo a colación y lo hizo en un marco de récord de visitas en Luzu TV, ya que el canal consiguió un pico de 266 mil espectadores en vivo con la visita de la cantante, contra los casi 48 mil de Olga en ese mismo momento.