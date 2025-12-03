Netflix anunció los estrenos de diciembre y estos son los especiales de Navidad del catálogo
Enterate de toda la programación que incluirá la plataforma de streaming, con documentales, series y películas que prometen dar de qué hablar
- 3 minutos de lectura'
Esta semana, Netflix publicó mediante sus redes sociales los próximos estrenos de diciembre. Documentales, películas y series se incluirán en el catálogo y muchos de ellos prometen ser grandes éxitos. Además, fiel a su estilo, destacó algunas producciones referentes a la Navidad.
Netflix Argentina informó la lista completa de largometrajes y especiales que proporcionarán un aire fresco y renovado a la plataforma de streaming, con el fin de mantener la audiencia y atraer a más suscriptores. Entre ellos aparecen algunos proyectos audiovisuales de origen local, entre una amplia variedad de films internacionales.
Todos los estrenos de Netflix para este diciembre
Si bien algunos ya se publicaron, como la serie No necesitan presentación con David Letterman: Adam Sandler y Calle CoComelon – Temporada 6, desde el jueves 4 en adelante se sumará más contenido, inclusive el documental Lali: la que le gana al tiempo, una producción que relata el regreso a los escenarios de la cantante después de cuatro años de ausencia, donde se enseña parte del detrás de escena de sus shows, giras, entrevistas y material de archivo.
La mayoría del cronograma estará disponible para Latinoamérica, por lo que sus suscriptores podrán gozar sin problemas de cada estreno.
Algunas de las series más esperadas incluyen la temporada número cinco de Stranger Things - Volumen 2 y El Final, para finales de mes. Además, se agregarán películas argentinas como Luna de Avellaneda y Elsa y Fred, con China Zorrilla como protagonista.
Dentro de los especiales de Navidad y para toda la familia, Netflix preparó el desembarco de El Grinch, Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober y Madagascar. Incluso, notificó de nuevos proyectos, como Talamasca: La orden secreta, una serie sobrenatural con drama y suspenso.
Por último, aquellos que tienen preferencia por el contenido de origen asiático, la plataforma de streaming agregará tiras de anime, como Record of Ragnarok: Temporada 3 y Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses. Asimismo, mencionó la continuidad del K-Content Guerra de cucharas blancas contra negras – Temporada 2 y el estreno de El precio de una confesión.
El listado completo:
Series
4 de diciembre
- Estado de fuga 1986.
10 de diciembre
- Accidente – Temporada 2.
11 de diciembre
- Hombre vs. Bebé.
18 de diciembre
- Emily en París – Temporada 5.
25 de diciembre
- Stranger Things – Temporada 5. Vol. 2.
31 de diciembre
- Stranger Things – Temporada 5. El final.
Películas
1 de diciembre
- Trol 2.
3 de diciembre
- El secreto de Santa.
5 de diciembre
- Jay Kelly.
12 de diciembre
- Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.
15 de diciembre
- El hombre de tu vida.
- Luna de Avellaneda.
- Elsa y Fred.
- Vientos de agua.
19 de diciembre
- Miss Carbón.
24 de diciembre
- Adiós, June.
K-Content
5 de diciembre
- El precio de una confesión.
16 de diciembre
- Guerra de cucharas blancas contra negras – Temporada 2.
Anime
10 de diciembre
- Record of Ragnarok: Temporada 3
15 de diciembre
- Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses
Documentales
4 de diciembre
- LALI: La que le gana al tiempo.
5 de diciembre
- Jay Kelly: Detrás de cámaras.
10 de diciembre
- Simon Cowell: El próximo acto.
17 de diciembre
- Asesinato en Mónaco.
Familia
1 de diciembre
- Calle CoComelon – Temporada 6.
8 de diciembre
- Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober.
19 de diciembre
- El Grinch.
24 de diciembre
- Madagascar.
Otras noticias de Netflix trends
"No tiene sentido". Los fans de Stranger Things denunciaron errores de continuidad en la quinta temporada
Imperdible. El thriller protagonizado por Sandra Oh que desembarcó en Netflix y ya da de qué hablar
Stranger Things. La revelación de una actriz sobre una de las escenas más impactantes de la quinta temporada
- 1
En fotos: del osado look de Zoe Saldaña a la sorpresa que reveló Sienna Miller en una alfombra roja
- 2
La revelación de una actriz de Stranger Things sobre una de las escenas más impactantes de la quinta temporada
- 3
Descongelan a Mariah Carey: “All I Want for Christmas Is You” domina las listas musicales 30 años después
- 4
Dua Lipa realizó 67 covers durante su gira para homenajear a los artistas de cada ciudad