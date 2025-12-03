Netflix anunció los estrenos de diciembre y estos son los especiales de Navidad del catálogo

Esta semana, Netflix publicó mediante sus redes sociales los próximos estrenos de diciembre. Documentales, películas y series se incluirán en el catálogo y muchos de ellos prometen ser grandes éxitos. Además, fiel a su estilo, destacó algunas producciones referentes a la Navidad.

Netflix Argentina informó la lista completa de largometrajes y especiales que proporcionarán un aire fresco y renovado a la plataforma de streaming, con el fin de mantener la audiencia y atraer a más suscriptores. Entre ellos aparecen algunos proyectos audiovisuales de origen local, entre una amplia variedad de films internacionales.

Todos los estrenos de Netflix para diciembre (Fuente: Instagram/@chenetflix)

Todos los estrenos de Netflix para este diciembre

Si bien algunos ya se publicaron, como la serie No necesitan presentación con David Letterman: Adam Sandler y Calle CoComelon – Temporada 6, desde el jueves 4 en adelante se sumará más contenido, inclusive el documental Lali: la que le gana al tiempo, una producción que relata el regreso a los escenarios de la cantante después de cuatro años de ausencia, donde se enseña parte del detrás de escena de sus shows, giras, entrevistas y material de archivo.

La mayoría del cronograma estará disponible para Latinoamérica, por lo que sus suscriptores podrán gozar sin problemas de cada estreno.

Netflix anunció la llegada de Elsa y Fred y Luna de Avellaneda en diciembre (Fuente: Instagram/@chenetflix)

Algunas de las series más esperadas incluyen la temporada número cinco de Stranger Things - Volumen 2 y El Final, para finales de mes. Además, se agregarán películas argentinas como Luna de Avellaneda y Elsa y Fred, con China Zorrilla como protagonista.

Dentro de los especiales de Navidad y para toda la familia, Netflix preparó el desembarco de El Grinch, Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober y Madagascar. Incluso, notificó de nuevos proyectos, como Talamasca: La orden secreta, una serie sobrenatural con drama y suspenso.

La plataforma de streaming anunció el estreno de la temporada 5 de Emily en París (Fuente: Instagram/@chenetflix)

Por último, aquellos que tienen preferencia por el contenido de origen asiático, la plataforma de streaming agregará tiras de anime, como Record of Ragnarok: Temporada 3 y Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses. Asimismo, mencionó la continuidad del K-Content Guerra de cucharas blancas contra negras – Temporada 2 y el estreno de El precio de una confesión.

Este diciembre Netflix estrenará la temporada 5 de Stranger Things y hay expectativa por la trama (Fuente: Instagram/@chenetflix)

El listado completo:

Series

4 de diciembre

Estado de fuga 1986.

10 de diciembre

Accidente – Temporada 2.

11 de diciembre

Hombre vs. Bebé.

18 de diciembre

Emily en París – Temporada 5.

25 de diciembre

Stranger Things – Temporada 5. Vol. 2.

31 de diciembre

Stranger Things – Temporada 5. El final.

Lali: la que le gana al tiempo - Tráiler Oficial

Películas

1 de diciembre

Trol 2.

3 de diciembre

El secreto de Santa.

5 de diciembre

Jay Kelly.

12 de diciembre

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.

15 de diciembre

El hombre de tu vida.

Luna de Avellaneda.

Elsa y Fred.

Vientos de agua.

19 de diciembre

Miss Carbón.

24 de diciembre

Adiós, June.

Stranger Things 5, tráiler oficial

K-Content

5 de diciembre

El precio de una confesión.

16 de diciembre

Guerra de cucharas blancas contra negras – Temporada 2.

Anime

10 de diciembre

Record of Ragnarok: Temporada 3

15 de diciembre

Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses

Documentales

4 de diciembre

LALI: La que le gana al tiempo.

5 de diciembre

Jay Kelly: Detrás de cámaras.

10 de diciembre

Simon Cowell: El próximo acto.

17 de diciembre

Asesinato en Mónaco.

Familia

1 de diciembre

Calle CoComelon – Temporada 6.

8 de diciembre

Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober.

19 de diciembre

El Grinch.

24 de diciembre