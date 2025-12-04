Estreno: cómo ver el nuevo documental de Lali Espósito

Lali Espósito presenta una pieza audiovisual que retrata su intimidad creativa y el recorrido profesional de los últimos tres años. La producción titulada LALI: la que le gana el tiempo llega al catálogo de Netflix y expone el detrás de escena de sus recientes trabajos discográficos junto con material de archivo inédito sobre su vida bajo los reflectores.

Cuándo se estrena y cómo ver el nuevo documental de Lali Espósito

El lanzamiento oficial del film, con una duración total de una hora y 14 minutos, se programó para el jueves 4 de diciembre de 2025. La distribución se realiza de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix. Los usuarios requieren una suscripción activa al servicio para acceder al contenido.

El nuevo documental de Lali se estrena el 4 de diciembre en Netflix

El contenido del documental

La dirección estuvo a cargo de Lautaro Espósito, primo de la artista. La narrativa visual acompaña el regreso de la intérprete tras tres años de ausencia en los escenarios y documenta el viaje personal que definió su identidad actual. La sinopsis oficial indica que la obra exhibe cómo transformó experiencias íntimas en fuerza creativa, a través de testimonios del círculo cercano, entrevistas exclusivas y reflexiones propias sobre la fama y la exposición.

En el tráiler promocional, la protagonista expresa: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”.

Lali: la que le gana al tiempo - Tráiler Oficial

El guion revisita la intimidad de la artista desde los inicios de su carrera en las producciones de Cris Morena, como Floricienta y Casi Ángeles. El foco central se posa sobre la producción de sus dos últimos álbumes: Lali y No atiendas cuando el demonio llama. El documental culmina con las presentaciones en el estadio José Amalfitani, un hecho que la posicionó como la primera mujer argentina en la historia en brindar recitales en ese recinto.

En el 2023, la cantante argentina lanzó canciones como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”, lanzamientos que la llevaron a ganar dos premios Gardel. En el 2025 consolidó un sonido rock y lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, bajo una perspectiva política con temas como “Fanático”, “Mejor que vos” junto a Miranda!, “Plástico” con Duki y “33” con Dillom. Esta etapa le permitió establecer un récord histórico por la cantidad de shows realizados en el estadio de Vélez, donde estreno de su último single: “Payaso”.

Lali - PAYASO (Official Video) - LaliMusicaVEVO (360p, H264)

“Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, manifiesta la cantante en el avance.

