Agustín “Soy Rada” Aristarán: “Es muy loco escuchar las risas y se vea el teatro vacío”

Se inició como músico, luego incursionó en la magia y con el tiempo se volcó a la comedia y la actuación. Fue el primer artista argentino en grabar un show unipersonal (Soy Rada) para Netflix, la misma plataforma donde el próximo 27 de mayo estrenará Soy Rada: Serendipia, un inédito especial de su espectáculo musical producido en la Argentina.

El nombre del espectáculo que grabó sin público en el teatro Astral en noviembre del año pasado, después de rodar por todo el país, Chile y México, parte justamente de ese descubrimiento o hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa: Serendipia.

El hallazgo afortunado de Agustín “Soy Rada” Aristarán ocurrió cuando era chico. Para una Navidad había pedido un camioncito pero le regalaron una caja de magia. Entonces empezó a jugar a ser mago y terminó dedicándose a eso. Instagram fue otra serendipia. Empezó a subir videos con pasos de comedia, música y personajes a su cuenta @soyrada y tuvo una repercusión inesperada. Hoy cuenta con 1.500.000 seguidores en Instagram, 1.400.000 en Facebook, cerca de 500.000 en su canal de YouTube y 600.000 en Tik Tok.

“Si bien utiliza el recurso del stand-up, Serendipia no es un espectáculo clásico del género. Acá hay una trama, una historia que se cuenta en profundidad alrededor de distintas serendipias que me han acontecido. También hay momentos para la emoción y me acompaña una banda en vivo”, adelanta el comediante oriundo de Bahía Blanca el recorrido de esta obra que después de mucho rodaje en vivo ahora estará presente en más de 190 países vía streaming.

“Volvió a convocarme Netflix. Me llamaron antes de la pandemia, y como el proyecto estuvo parado varios meses finalmente se nos ocurrió hacerlo sin público en vivo. Es la primera vez que la plataforma se anima a hacer esto, fue un desafío y lo que quedó está buenísimo. Ya lo decidirá el público, claro, pero está tremendo. Es muy loca esa idea de que se escuchen las risas y al mismo tiempo se vea el teatro vacío”, señala.

Además del estreno en Netflix, por estos días está a punto de grabar la cuarta temporada de RadaHouse, una suerte de late night con entrevistas, un cocinero y banda en vivo que realiza para Flow y su canal de YouTube, donde también se destaca un segmento donde hace carpintería en formato de comedia. “La carpintería me gusta mucho desde muy chico. Me crié en la carpintería de mi abuelo, y a mi viejo también le gusta hacer muchas cosas. Siempre lo hice de forma privada, y un día se me ocurrió prender una cámara. Justo el último capítulo fue con mi abuelo –que tiene 90 años– en su carpintería. Me estuvo mostrando todas las cuestiones, y fue bien emotivo”, recuerda y anuncia que está por sacar su cuarto disco con su banda Soy Rada and The Colibriquis.

Soy Rada tuvo que cancelar sus giras nacionales e internacionales por la pandemia SANTIAGO HAFFORD

Padre de Bianca, su hija de 15 años, y en pareja con la comediante Fernanda Metilli –ambas muy presentes en todos sus contenidos–, Rada ha construido un verdadero universo poético y creativo con base en su casa de Hudson, 27 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires.

“En particular no puedo decir que haya pasado mal la pandemia. Tuve mucho trabajo en Juegue, mi productora de contenidos, y pudimos mantener a toda la gente que labura en el equipo. Pero no fue gratuito. A la vez se nos cancelaron las giras europea y nacional que íbamos a hacer”.

–¿Desde el humor, se puede decir cualquier cosa?

–Creo que el límite en el humor no existe. Lo que te da el límite es el contexto donde hacés humor. Yo no hago el mismo humor en un asado con mis amigos íntimos que sobre el escenario. Si hablamos de show business, ahí sí hay un límite que te da el contexto, tu forma de hacer comedia y el público que vas construyendo y entiende tu estilo. Pero no debería tener límite, porque justamente el humor es poder reírse hasta de las cosas más bravas de las que uno se puede reír.

–¿Se puede tener expectativas este año?

–Mi expectativa es que se termine esta mierda de una vez. Creo que es la de todos. Después, seguir laburando fuerte, con la grabación de la cuarta temporada de RadaHouse y el disco nuevo, esperando que todo esto se calme, que estemos todos sanos y podamos volver a caminar y abrazarnos como antes.

Agustín "Rada" Aristarán estrenará también la cuarta temporada de RadaHouse y presentará un disco nuevo SANTIAGO HAFFORD

Para agendar

Soy Rada: Serendipia.

Dirigida por Pablo Faro y Pablo Fábregas.

En Netflix.

Desde el 27 de mayo.