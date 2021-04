¿Pastillas? Agustina Kämpfer reveló qué hizo con su placenta

Agustina Kämpfer se animó a contestar el “cuestionario intragable” de Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe. En él, la periodista contó qué hizo con su placenta luego del nacimiento de Juan, su hijo, quien hoy tiene tres años.

“Hice de todo: un frasco de pastillas de placenta que tomé durante el puerperio, también hice tintura madre que le di a Juan y se la di como Flores de Bach durante la cuarentena. Porque consumir la placenta es como un volver al origen, muy emocional. Le hice a Juan un tamborcito con el que juega siempre. E hice joyas y juguetes también. Me quedó un poquito que íbamos a plantar, lo dejé en el freezer y un día me desapareció: no sé si la señora que trabajaba en casa se confundió y lo comimos o lo tiró”.

Agustina también contó que le da pena tirar la comida y que si no la consume, la deja en la heladera hasta que se venza: “Cuando vivía sola, en la heladera de casa siempre había olor a podrido. Le tengo mucho respeto a la comida”.

Luego, ante la pregunta de si vivió momentos hot en algún despacho oficial cuando era pareja del exvicepresidente Amado Boudou, Kämpfer no se animó a contestar. En el cierre sí confesó qué le gustaría borrar de Google: “Unas fotos completamente desnuda cuando no me conocía ni mi madre. Me incomodaba en algún momento pero no me molestan”.

LA NACION