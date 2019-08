Agustina Kämpfer le respondió a Pepe Cibrián con un fuerte descargo

La panelista le contestó vía Instagram Stories al director teatral Crédito: Instagram

Hace pocos días Agustina Kämpfer despertó una polémica cuando lanzó la frase "estamos cerca de ser Venezuela", en Nosotros a la mañana, después de contar la situación de un kiosco que ya no vende yogur por los costos que implica la refrigeración. Pepe Cibrián salió al cruce de los dichos de la panelista y dijo en una entrevista en Radio Mitre: "Quién es la Kämpfer para decir nada". Razón por la cual, al poco tiempo, ella le respondió vía Instagram.

La panelista arremetió contra el director teatral con un fuerte mensaje: "Estimado @pcibriancampoy -arrobando directamente a Pepe-, recién dijiste que no soy 'nadie' y me acordé de los tiempos en los que para vos yo sí era 'alguien'. Me invitabas seguido a tu casa y un día te sentiste tan en confianza que me pediste algo completamente inapropiado, fuera de lugar. 'De ninguna manera', te respondí. ¿Habrás quedado resentido por eso?", escribió la exnovia de Amado Boudou, sembrando el misterio sobre qué fue lo que le pidió Cibrián tiempo atrás.

Luego Kämpfer le enumeró sus argumentos, ratificando la frase que comenzó esta pelea mediática: "De paso te informo: en Argentina faltan retrovirales para el HIV, vacunas, y nuestro riesgo país es el segundo más alto del mundo luego de la castigada Venezuela. Abrazo, querido", cerró su mensaje.

La historia que compartió la panelista en las redes Crédito: Instagram Stories

Hoy, consultada por el programa Los Ángeles de la mañana, Kämpfer remarcó que en ningún momento quiso decir que la Argentina y Venezuela fuesen lo mismo, pero sí que ante la situación actual el país está mucho más cerca de convertirse en eso, a diferencia de otros momentos de la realidad política.

Las palabras de Cibrián

Cibrián fuera lapidario contra Kämpfer en sus declaraciones: "Quién es ella para decir nada. Perdón Kämpfer, pero no sos nadie. Dejate de joder con que no pudiste conseguir yogur. En Venezuela no pueden conseguir medicamentos oncológicos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué queremos generar? Esto no es ni será Venezuela porque no hay ejército. No hay nadie que los apoye, como a Maduro. A los que les guste Venezuela se tienen que ir allá".