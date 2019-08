Agustina Kämpfer comparó a la Argentina con Venezuela y estallaron las críticas

Las declaraciones de la periodista indignaron a sus compañeras de programa Crédito: Instagram

Después de los resultados de las PASO, con el triunfo del Frente de Todos, y la escalada del dólar que provocó un 20% de devaluación promedio del peso argentino, las opiniones sobre la situación del país proliferaron en los diversos medios de comunicación. Agustina Kämpfer, por su parte, en el programa Nosotros a la mañana (El Trece) reaccionó a la declaración del candidato a presidente Alberto Fernández en la que sostenía "Yo no soy Venezuela".

La periodista le comentó al Pollo Álvarez, conductor del programa: "Te quiero decir una sola cosa: la semana pasada fui al kiosco que tenemos acá en la esquina, antes de empezar el programa, a comprarme un yogur descremado. El del local me dijo 'Agustina, no los vendo más, porque me sale tan caro ir a comprarlos y la refrigeración, que no tengo precio para vender yogur descremado'. ¿Hay algo más parecido a ser Venezuela que eso?".

Enseguida, su compañera Mariel Di Lenarda respondió: "No le faltes el respeto a los exiliados venezolanos. No les faltes el respeto a los que de verdad la están pasando mal en Venezuela. La gente se está muriendo, no tiene ni para lavarse los dientes ni medicina. ¿Para vos esto es Venezuela?", increpó. A lo que Kämpfer respondió: "No podés comprar más de tres sachets de leche en el supermercado, ¿qué es? Esto no es una opinión mía, es lo que no podés hacer. Esto es lo que pienso: estamos mucho más cerca de ser ese modelo de país que antes. No me malinterpretes a propósito".

Luego se sumó Sandra Borghi también en contra de la ex pareja de Amado Boudou: "Estás mintiendo y exagerando. Si estuviésemos más cerca de ser Venezuela porque no podés comprar un yogur, hoy no estamos al aire".