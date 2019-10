Ailén Bechara: "Tengo juguetes sexuales para mantener el fuego en la pareja"

Ailén Bechara dio detalles de su intimidad en Showmatch Crédito: Prensa Laflia

9 de octubre de 2019 • 18:07

"En mi casa soy una guerrera y tengo juguetes sexuales", sorprendió Ailén Bechara a Marcelo Tinelli, momentos antes de bailar el merengue en Showmatch. Y claro, tuvo que extenderse en el tema un poco más. Es verdad, en mi casa soy una p..., calculo, pero acá no puedo. Estoy intentando, lo estamos trabajando duro toda la semana", confesó Ailén respondiendo a los jurados del certamen, que siempre le piden que sea más sexy.

Ailén continuó hablando de sus juguetes sexuales en El diario de Mariana, programa de eltrece que conduce Mariana Fabbiani. "Me han regalado jueguetes y también compramos porque Agustín (Jiménez, su marido) viaja mucho. Hace tres años que estamos juntos, o sea que mucho no los necesitamos", aclaró.

Mariana, curiosa, le preguntó quién incorporó los juguetes en la pareja. "Agustín me va a matar porque hablo de esto. Hay que divertirse y mantener el juego en la pareja. Cada uno intenta cosas para mantener el fuego, ¿no? Confieso que yo soy la que venía con la valijita de juguetes sexuales".

¿Y también hay disfraces en esa valijita? "Todavía no tenemos disfraces. A tanto no llegamos. Me reiría mucho disfrazada", sonrió Ailén. Y coincidieron con ella Mariana y las mujeres del panel: Marina Calabró y Juanita Repetto.

Ailén también contó que está muy contenta en el "Bailando", con el cambio de partenaire. Recordemos que al principio la acompañó Cae y ahora está con el bailarín Jitsu Díaz. "Creo que vamos bien, aunque el puntaje no acompañó mucho (obtuvo 14 puntos en el merengue). Fue la gala que más disfruté y se notó, al menos eso me dice la gente. El jurado está exigente y yo acepto cuando gusta y cuando no. Estoy conforme y me divierto. Es un show y puede gustar o no".

Además, Ailén insistió en decir que sumarse al "Bailando" le hizo muy bien. "Sufrí bastante el puerperio, y lo conté porque les pasa a muchas mujeres que no se animan a confesarlo. Estoy feliz con mi hijo y volver a trabajar me hizo muy bien. Pude volver a conectar conmigo".