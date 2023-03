Aitana y Sebastián Yatra ya no se esconden de los paparazzi: salidas nocturas y paseos en yate

escuchar

Tras semanas de especulaciones, fotos robadas de citas nocturnas y viajes por todo el mundo, los cantantes Aitana Ocaña (Sant Climent de Llobregat, Barcelona, 23 años) y Sebastián Yatra (Medellín, Colombia, 28 años) cada vez se muestran públicamente más cómplices y parece que ya no les importa ser perseguidos por paparazzi a la caza de una foto que confirme que son pareja. Así lo demuestran las fotos que ha publicado la revista ¡Hola! Aunque es un secreto a voces, ninguno de los protagonistas ha confirmado todavía la relación, pero con las imágenes que se publican (precedidas por las instantáneas de las últimas semanas que siempre los situaban juntos en algún lugar del mundo; Londres, Los Ángeles, Miami, Madrid...) queda poco lugar para la duda. Lo que empezó como una amistad hace exactamente cinco años ha terminado convirtiéndose en una de las parejas más perseguidas del panorama musical internacional de la actualidad.

EXCLUSIVA: Aitana y Sebastián Yatra, el beso más esperado de la pareja que arrasa (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/7pW4PVWxzr pic.twitter.com/RTJ8BzCbNr — Revista ¡HOLA! (@hola) March 15, 2023

La última vez que se les vio juntos fue en la boda de los artistas Lele Pons y Guaynaa, celebrada en Miami, el pasado sábado 4 de marzo. Aunque en un principio ellos no publicaron nada en sus redes sociales, las imágenes y los videos compartidos por los presentes se difundieron rápidamente por la red dejando constancia de su presencia en el ostentoso enlace. Hace apenas cuatro días, era Aitana quien publicaba varias fotos en compañía de Yatra y otros compañeros de profesión en la celebración.

Este miércoles ha sido Hola! la revista que ha publicado nuevas fotografías de la pareja. En ellas se les ve disfrutando de una jornada en alta mar en un yate en la ciudad del estado de Florida: abrazos, conexión, paseos... y el esperado beso. Aunque la revista no recoge el momento exacto, una de las secuencias deja claro que lo que hay entre ellos dos es algo más que una amistad. A su regreso de Miami, la cantante fue recibida en el aeropuerto de Madrid por los micrófonos de Europa Press, aunque evitó responder a las preguntas evidentes de los medios sobre su relación: “En la vida siempre estoy muy feliz, claro que sí. Estoy muy agradecida con todo lo que me está pasando”.

La complicidad entre ellos es evidente desde que se conocieron durante el paso de Aitana por Operación Triunfo 2017 —concurso que la lanzó a la popularidad. Fue durante la actuación de Yatra en la semifinal del concurso televisivo cuando el cantante colombiano se acercó a una jovencísima Aitana para cantarle “Sutra”, el tema que presentaba esa noche. A partir de entonces, se inició una amistad que ya ha cumplido un lustro.

In fraganti. Aitana y Sebastián Yatra hace unos días juntos en Miami grosby group - Splash News/The Grosby Group

Tras abandonar la Academia de Operación Triunfo 2017, Aitana —que entró al concurso con pareja— comenzó una relación con su compañero de edición Luis Cepeda. Desde la confirmación oficial de esa esperada relación por los seguidores del programa a finales de ese junio, la pareja vivió meses muy intensos en los que tuvieron que luchar contra el acoso mediático. El romance apenas duró hasta el mes de octubre de ese año, cuando él anunció vía redes sociales su ruptura. No mucho tiempo después, la cantante y ahora también actriz empezó una relación con el intérprete Miguel Bernardeau. Aitana y Bernardeau estuvieron juntos durante cuatro años, tiempo en el que han compartido casa, viajes e incluso sets de rodaje. Hasta finales del año pasado. Días después del lanzamiento de La última, serie que les unió en la pequeña pantalla, la revista Lecturas anunciaba en exclusiva la noticia de su ruptura a mediados de diciembre de 2022. Los protagonistas de la historia nunca se pronunciaron ni confirmaron la separación, pero 24 horas después de hacerse pública, Aitana fue tajante ante las insistentes preguntas de los periodistas en un evento: “Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal y hoy no va a ser distinto. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora”. Unas palabras que acompañaba de una petición a la prensa: que dejaran de acosarla en la puerta de su casa.

Desde el inicio de la amistad entre la catalana y el colombiano se les ha relacionado tanto en lo personal como en lo profesional . En 2020, los artistas lanzaron su primera colaboración: “Corazón sin vida”, que se convirtió en el primer adelanto del segundo disco de Aitana. En ese momento, Yatra mantenía un romance con la cantante argentina Tini Stoessel y ella cumplía su segundo aniversario con Miguel Bernardeau. Su vínculo profesional no acabó ahí. A principios de 2022 lanzaron “Las Dudas”, canción que luego formó parte del disco de Yatra Dharma. Su complicidad también se ha podido ver en La Voz, el talent show en el que ejercieron como coaches en la edición emitida en 2022 y del que también formarán parte en la nueva entrega que todavía no tiene fecha de estreno.

Pero tras la ruptura con Bernardeau, los rumores volvieron a protagonizar la conversación pública. La pareja dio la bienvenida al 2023 junto a su grupo de amigos en Londres, desde donde compartieron imágenes de su escapada. Hasta ese momento, Yatra había negado los rumores y aseguraba que eran solo “grandes amigos”. Unas semanas más tarde, viajaron hasta Los Ángeles (California), donde se les vio muy cariñosos, cómplices y sonrientes... Los artistas pasearon su amor por las calles de Los Ángeles, en un concierto de Harry Styles, disfrutaron de momentos divertidos en el aeropuerto e incluso sacaron a relucir su lado más infantil en el parque temático de Disney.

Y aunque durante ese viaje ellos no compartieron imágenes juntos, para muchos las pistas —como una chaqueta de cuero de él que ella utilizó durante sus paseos— no dejaban lugar a dudas. En estas últimas semanas se han vuelto inseparables, tanto que también acudieron juntos a la fiesta de después de la gala de los premios Grammy, celebrada el 5 de febrero en Los Ángeles. Aunque Aitana no asistió a la entrega de premios, no faltó a la fiesta posterior donde se dejaron ver juntos e incluso se dejaron fotografiar junto al equipo de Universal.

Está por ver si alguno de los dos cantantes acaba confirmando su relación a alguno de los paparazzi que suelen seguirles siempre, o si lo van a hacer a través de sus redes sociales o posando juntos en alguna alfombra roja. O, bien, si nunca llegan a pronunciarse al respecto y van a vivir su noviazgo sin dar explicaciones sobre él.

