escuchar

Sin dudas, Al Pacino es uno de los actores más prestigiosos del mundo del cine. Los productores se pelean por tenerlo en sus films, sus colegas mueren por protagonizar junto a él y el público lo sigue en cada proyecto que emprende. Por eso, no es extraño que todos quieran tenerlo aunque sea un ratito en sus producciones. Tal es el caso de Bad Bunny, uno de los máximos referentes del mundo del reggaetón y la música urbana, que lo convocó para protagonizar su próximo video que trata sobre gángsters.

La información la dio a conocer el medio estadounidense Page Six, que aseguró que el cantante y el actor se reunieron en uno de los restaurantes más populares de Nueva York para filmar unas escenas juntos. “ Nos dijeron que Al Pacino estuvo ayer en Carbone en Noho para protagonizar el nuevo clip del rapero ”, reveló el medio estadounidense en su portal, sorprendiendo a sus lectores.

Bad Bunny eligió al actor estadounidense para ser parte de su nuevo videoclip FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien la primicia asombró a más de uno, la temática del video en cuestión le dio sentido a la participación de esta indiscutida leyenda de Hollywood. “ El proyecto está relacionado con gánsters ”, explicó el portal dando cuenta de la gran vinculación que el intérprete ha tenido con films de mafia y crimen a lo largo de su carrera. La trilogía de El Padrino, Scarface y Heat dan cuenta de ello.

Al Pacino hará una vez más de mafioso en el proyecto musical de Bad Bunny Agencias

Al parecer, Al Pacino no es el único actor que será parte de este proyecto musical. Según Page Six, la superestrella de las redes sociales Wayne Diamond y el protagonista de Diamantes en bruto Keith William Richards también tendrán participaciones especiales en el clip de la estrella boricua.

El lugar elegido para rodar estas escenas fue el famoso restaurante Carbone; uno de los favoritos del cantante en La Gran Manzana. De hecho, fue el restó donde mantuvo sus primeras citas románticas con la modelo e influencer Kendall Jenner, con quien mantiene una relación desde febrero de este año.

Kendall Jenner y Bad Bunny están juntos desde comienzos de año Backgrid/The Grosby Group

Al Pacino: una caja de sorpresas

En el último tiempo, Al Pacino no para de ser noticia. No solo por la versatilidad de proyectos que encarna a nivel profesional, sino por su vida personal: hace unos meses se convirtió nuevamente en padre junto a su novia Noor Alfallah.

Cuando pensaba que sus días se alternarían entre los sets, sus cuatro hijos y su pareja, la llegada de un nuevo integrante llamado Roman tomó por sorpresa al actor de 83 años. Si bien su relación con Alfallah viene desde el comienzo de la pandemia de Covid19 (aunque ellos blanquearon mucho después), la pareja no tenía en sus planes convertirse en padres. “ Estoy muy emocionado, siempre es hermoso tener un hijo, pero este es muy especial porque llega en esta etapa de la vida ”, le dijo Pacino a The Daily Mail a principios de junio.

El actor ya es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la coach de actuación Jan Tarrant, y también de los mellizos Anton y Olivia, de 22, hijos de la actriz Beverly D’Angelo, su pareja desde 1997 hasta el 2003. “Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”, dijo en 2014 en una entrevista publicada por The New Yorker dando cuenta de que es un padre muy presente.

Al Pacino y su novia, Noor Alfallah, comenzaron su affaire en el 2020 aunque recién blanquearon su relación a principios de 2022 Backgrid/The Grosby Group

Además del amor y la familia, Al Pacino y Noor también comparten un proyecto profesional. Es que Alfallah es la productora de Billy Knight, la película de Alec Roth, protagonizada por él, Charlie Heaton y Diana Silvers. La productora, al mismo tiempo, está llevando adelante el film Little Death, con actuaciones de Chase Sui Wonders, David Schwimmer, y Jena Malone.

Gracias a su profesión, esta joven de 29 años con ascendencia kuwaití, comenzó a relacionarse con las principales figuras del espectáculo a nivel mundial. Así, a los 22 conoció a Mick Jagger, de quien se enamoró perdidamente y con quien vivió un apasionado romance. Tiempo después, se la vinculó con el inversionista multimillonario Nicolas Berggruen, de 60 años. “Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. La mayoría de los exnovios de Alfallah son hombres mayores muy ricos”, le aseguró una fuente allegada a la pareja a Page Six.

LA NACION