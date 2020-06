Albert Baró: "Mis ganas de volver a la Argentina son muy reales"

Albert Baró: "Mis ganas de volver a Argentina son muy reales" Crédito: Archivo

Esta noche, uno de las novelas más populares de 2019 regresa a la pantalla chica. A partir de las 23, aquellos fanáticos de Argentina, Tierra de Amor y Venganza podrán volver a disfrutar de la tira en la pantalla de eltrece . En vísperas del reestreno, y desde España, Albert Baró recordó su paso por el país y habló sobre la posibilidad de volver a trabajar por estos pagos.

"Ha sido una gran, gran noticia que recibimos todos. La verdad que yo no me lo esperaba y el resto de los compañeros tampoco, creo", expresó durante una entrevista con Cecilio Flematti en Vale Doble, por Radio Rivadavia, cuando le consultaron sobre la reposición de la novela. "Estoy muy contento de que ATAV vuelva a la televisión argentina, que la gente que la vio y que le gustó pueda volver a verla, y que la gente que en ese momento no pudo verla por equis motivo, pues ahora tendrá la oportunidad y la opción de disfrutarla si quiere. Al final esto también es un resultado y es un reflejo del buen año que tuvimos el año pasado".

El actor catalán recuerda con mucho cariño el país, que le dio mucho más que trabajo. "Tengo Argentina muy presente, muy en mi cabeza. Tengo muchísimas ganas de volver", aseguró. "Allá conocí gente maravillosa, tanto los compañeros del elenco como amigos fuera del trabajo. Me sentí muy a gusto en todo momento y estoy muy agradecido. Me gusta la cultura a nivel gastronómico, la cultura social del asado, del mate, el teatro, los encuentros, las previas, las charlas... siento que os gusta mucho hablar de la vida, conectar desde un lugar filosófico y psicológico que me gusta".

Su experiencia en el país fue tan positiva que no dudaría en volver si se lo proponen. "Si, regresaría sin dudas. Obviamente que si se me presenta una propuesta, la propuesta se va a tener que valorar y se va a tener que ver, pero mis ganas de volver a Argentina son muy reales y espero que eso se pueda cumplir en algún momento".

Si bien Albert disfrutó mucho su paso por Buenos Aires, hubo algunas cosas culturales que lo sorprendieron. "La manera de conducir es una de las cosas que más me impactó al llegar a Argentina, algo que no me terminé de acostumbrar. Es un pequeño desorden que hay allí, que es un desorden que vosotros lo entendéis y os sentís a gusto, pero a mí me costó y en algún momento me puso un poco nervioso y medio desquiciado por la situación que veía en la calle".

La prensa argentina

"Al llegar me comentaron que había ese tipo de prensa en Argentina, entonces ya estaba un poco preparado. Pero cuando luego me encontré con todo eso, romances, cosas que se inventaban, cosas que decían, a mí me sorprendía", expresó al hablar sobre los rumores de una relación con su compañera de elenco , Delfina Chaves . "En esos momentos pensaba: bueno pues ellos tienen que sacar información, tienen que tener un programa y ya está".

"Yo soy una persona a la que le gusta mucho su intimidad. Soy una persona reservada en ese sentido. Me gusta esta profesión por lo que puedo dar yo por ella y por todo lo que siento en un set, delante de una cámara o encima de un escenario, convirtiendo unos textos en un cuerpo y en un personaje y por eso yo estoy en este mundo, no por la prensa ni por todas las cosas que se puedan ir diciendo", afirmó Baró.