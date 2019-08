Separado de su novia, Albert Baró cada vez más cerca de Delfina Chaves

Aunque ellos lo desmientan, crecen los rumores de romance entre Albert Baró y Delfi Chaves. Crédito: eltrece

22 de agosto de 2019

Una vez más, los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza Delfina Chaves y Albert Baró son noticia. Anoche se los pudo ver nuevamente juntos en un boliche de la Ciudad y si bien estaban rodeados de varios amigos y compañeros de la ficción de eltrece, se sentaron juntos y no se despegaron durante toda la velada.

Separado de su novia, Baró habló con Los Ángeles de la mañana a la salida del boliche. "Está todo muy bien. Fue una decisión de los dos y ha sido muy sano", contó el español acerca de su reciente ruptura con Nerina Uturbey. Con respecto a su compañera de ficción, el actor volvió a desmentir un posible romance entre ellos: "Delfi es una amiga. Nos queremos mucho pero ya está, todo queda aquí. Sólo somos una linda pareja en la ficción. Que hablen tanto significa que algo estamos haciendo bien. Nuestro trabajo se trata de transmitir emociones y sentimientos, así que que la gente lo reciba tan bien es muy positivo".

En cuanto al éxito de ATAV, el actor asegura estar sorprendido por la repercusión que la novela está teniendo. "Estamos muy contentos de cómo está funcionando. Es una locura cómo la gente sigue prendida. Es una gran motivación ir a trabajar con estos picos de audiencia", aseguró Baró.

Luego habló sobre su futuro, una vez que termine las grabaciones, y aclaró que su intención es regresar a España, aunque no descarta la posibilidad de volver a trabajar en el país. "Me siento muy cómodo en Argentina, la gente me recibió muy bien así que me encantaría volver a trabajar en algún momento", concluyó.