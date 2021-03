Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini esperan un hijo: cómo empezó su historia de amor

Tal vez por aquello de que el amor no reconoce distancias ni sabe de brechas generacionales, la relación de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini pasa por su momento más emotivo, ahora que el médico de 82 años confirmó que esperan un bebé.

A pesar de que el fundador de Dieta Club nació casi medio siglo antes que Pasquini, esa diferencia de edad no impidió que el amor se sellara formalmente con su casamiento, en diciembre de 2019, aunque ya se conocían desde 2012, cuando ella, que tiene 34 años y es licenciada en Nutrición, comenzó a trabajar en la clínica del médico.

Cormillot y Pasquini, en el día de su casamiento Instagram.

En sus redes sociales, ella reveló que el primero en manifestar su amor fue él. Dicen que esto ocurrió recién en 2018, cuando la relación laboral se convirtió en un romance, pero nadie se atreve a confirmarlo, porque ellos siempre fueron muy reservados.

Así fue como mantuvieron su vínculo en el más estricto secreto, hasta que empezaron a mostrarse juntos en cumpleaños familiares, blanqueando el noviazgo primero con los más cercanos. Luego, asistieron juntos a algunos eventos donde Cormillot era invitado, famoso por su método para bajar de peso, y por su destacada actuación en radio y televisión.

Cormillot tuvo dos hijos, Reneé y Adrián, con Monika Arborgast, y tiene varios nietos. Ahora volverá a incursionar en el mundo de los pañales, los chupetes y las mamaderas. El médico compartió la noticia en el programa de Marcelo Longobardi, Cada mañana (Mitre), donde es columnista de salud.

Estefanía también divulgó la noticia hace pocas horas en su cuenta de Instagram. “De a poquito va saliendo... Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo’. Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más. Esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida, y no podía ser con otra persona que no seas vos”.

