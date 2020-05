Alberto Fernández saludó a Bob Dylan en el día de su cumpleaños Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2020 • 16:55

En el día de ayer, Bob Dylan festejó su cumpleaños número 79, y entre los miles de saludos que recibió hubo uno muy particular: el del presidente argentino Alberto Fernández . A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario le envío sus felicitaciones al ganador del Premio Nobel de Literatura 2016.

Fernández es un gran apasionado de la música , sobre todo del rock tanto nacional como internacional. En su juventud estudió guitarra con Litto Nebbia, compuso sus propios temas y tocó junto a su banda en algunos boliches como El Corralón. Entre sus músicos preferidos se encuentra, por supuesto, Bob Dylan.

"'¿Cuántas veces puede un hombre volver la cabeza fingiendo que simplemente no ve?', se preguntaba nuestro poeta. Feliz cumpleaños Bob Dylan. Aquí, en este extremo de América, tu poesía sigue soplando en el viento", escribió Fernández, que acompañó sus palabras con una foto del artista.

Por estos días, Dylan se prepara para lanzar su nuevo disco , el cual saldrá a la luz el 19 de junio y se llamará Rough and Rowdy Ways . De este álbum ya hubo dos anticipos: "I Contain Multitudes" (presentado el 17 de abril, con un título tomado del poema de Walt Whitman "Song of Myself"), y " Murder Most Foul" (primer estreno del nuevo CD, subido a plataformas y redes el 27 de marzo) , que sorprendió a sus fans por ser una obra de casi 17 minutos en la que subraya algunos tópicos de la historia estadounidense, con el asesinato del presidente J.F. Kennedy como eje del relato.