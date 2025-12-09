Cómo es la casa que Alec Baldwin vende en los Hamptons por US$20 millones: tiene una sala de cine y cata de vinos

El actor Alec Baldwin posee una propiedad en los Hamptons desde 1996 y tras haberla puesto en venta en 2022 y retirado del mercado en julio de 2024, nuevamente ofrece la lujosa propiedad ubicada en la propiedad de Amagansett, Nueva York, y pide a cambio más de US$20 millones.

La casa en los Hamptons que Alec Baldwin vuelve a poner en venta

La lujosa vivienda que el actor estadounidense ha intentado vender desde hace varios años cuesta US$21 millones de dólares este 2025, de acuerdo con Mansion Global.

La mansión de Alec Baldwin en los Hamptons fue construida hace casi tres siglos, pero recientemente remodelada y ampliada (Saunders & Associates)

Baldwin adquirió la propiedad en los Hamptons en el año 1996 por US$1.75 millones, según los registros.

Además, la primera vez que la puso en venta fue en 2022 con un precio de US$29 millones, aunque desde entonces la ha puesto y retirado del mercado varias ocasiones.

La propiedad en la que está construida la antigua mansión del actor de 67 años de edad tiene una extensión de 5 acres.

Algunas de las partes de esta casa tienen un estilo rústico que data de hace casi tres siglos, ya que originalmente fue creada en 1740, aunque desde entonces ha sido modificada y ampliada.

Los Hamptons están conformados por ciudades, pueblos y aldeas ubicadas en Nueva York (hetravelvoiceblog.com)

Su superficie actual es de más de 10 mil pies cuadrados (930 metros cuadrados), Baldwin ha modernizado la mansión desde que la adquirió para brindar mayor espacio con cinco dormitorios, un comedor formal, un porche con mosquitero y una terraza acristalada.

Algunas otras de las características que incluyen las instalaciones son una sala de cine, una sala de cata de vinos, una biblioteca con paneles de madera, piscina de gunita, jacuzzi, pabellón y chimenea de piedra. Dentro del terreno hay paneles solares, un huerto vallado.

Por qué los Hamptons son tan populares en EE.UU.

Los Hamptons es el nombre que recibe una zona que abarca a un conjunto de pueblos ubicados en el extremo este de Long Island, en Nueva York, de acuerdo con Out East.

Entre los residentes de La Gran Manzana es un destino popular porque les permite “escapar” de la rutina de la selva de asfalto, ya que tiene un entorno rural.

Este lugar está lleno de atractivos como la playa Cooper’s Beach, el club de golf Shinnecock y el espectáculo hípico Hampton Classic, que atrae a muchos visitantes no solo de Nueva York, sino de otras partes del país norteamericano, e incluso del mundo.

La zona está asociada con la vida de lujo de los ricos y famosos, ya que es común ver a celebridades que pasan el verano en sus amplias fincas a orillas del océano Atlántico.

Muchos viajan a los Hamptons durante el verano como descanso de la gran ciudad de Nueva York (Bespoke Rel Estate)

Además de Alec Baldwin, existen otros visitantes frecuentes y residentes importantes en los Hamptons como, Ina Garten o Jimmy Fallon, quienes al igual que los más ricos, se pueden pasear por zonas costosas como Sagaponack y Water Mill.

Aunque se destaca que no todo en esta zona de Nueva York es exclusivo, ni todos los visitantes necesitan ser adinerados, ya que existen lugares más asequibles para disfrutar de la brisa, como Montauk, Hampton Bays y Westhampton.

Algunos de los pueblos que forman parte de esta área son Southampton, Westhampton Beach, Quogue, Sagaponack y Sag Harbor, que comparte con la ciudad de East Hampton. Mientras que las aldeas que se incluyen son Westhampton, East Quogue, Hampton Bays, Shinnecock Hills, Water Mill y Bridgehampton.

Famosos que vive en los Hamptons

Son muchos los famosos que cuentan con su propia casa en los Hamptons, aunque otros prefieren los alquileres por temporada, de acuerdo con Arquitectura y diseño.

Neil Patrick Harris es uno de los famosos que tienen propiedad en los Hamptons donde habitan otros famosos como Jennifer Lopez y Alec Baldwin (Instagram/@nph)

Beyoncé, Jennifer Lopez, Calvin Klein, Marie Chantal, Stella McCartney, Jerry Seinfeld, Ellen Pompeo, Brooke Shields, y Neil Patrick Harris, son algunas de las estrellas que tienen propiedades en el popular destino neoyorquino.